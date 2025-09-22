Κάσι Ντόνεγκαν: Έκραξαν την Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία – «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου»

Δεν πρόλαβε καλά καλά να χαρεί τη νίκη της η Κάσι Ντόνεγκαν, η 28χρονη που στέφθηκε Miss America εκπροσωπώντας τη Νέα Υόρκη στον διαγωνισμό καλλιστείων στις 7 Σεπτμεβρίου στο Ορλάντο στη Φλόριντα, και βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής λόγω του μακιγιάζ της.

Τα social media γέμισαν με σχόλια που χαρακτήριζαν «βαρύ» και «σκληρό» το μακιγιάζ της Miss America στα καλλιστεία, με αρκετούς μάλιστα να υποστηρίζουν ότι η φιναλίστ από το Τέξας έπρεπε να είναι η νικήτρια κι όχι εκείνη από τη Νέα Υόρκη.

Η ίδια μιλώντας στο Fox News Digital, απαντά πως δεν αφήνει την αρνητικότητα να την αγγίξει.

«Όταν συμβαίνει κάτι μεγάλο, είναι λογικό να υπάρχουν πολλές γνώμες. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του, ειδικά στο διαδίκτυο. Τις σέβομαι όλες, αλλά είμαι περιτριγυρισμένη από αγάπη και στήριξη. Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου».

Περισσότερο από τις επιθέσεις, η Κάσι Ντόνεγκαν δηλώνει ότι την ενδιαφέρει να γίνει παράδειγμα για τα νέα κορίτσια: «Θέλω να τους δείξω πως μπορούν να πετύχουν ό,τι ονειρεύονται, ανεξάρτητα από το παρελθόν ή τις συνθήκες τους. Η ενδυνάμωση ξεκινά από μέσα μας».

Με φόντο ένα διαγωνισμό που από το 1921 προσφέρει υποτροφίες και ευκαιρίες σε νέες γυναίκες, η φετινή Miss America τονίζει ότι η ιστορία της δεν έχει τίποτα το «λαμπερό».

Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με οικονομικές δυσκολίες και μητέρα που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. «Ακόμη και το μακιγιάζ μου ήταν μισό από φαρμακείο, μισό από χορηγό. Δεν χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένο υπόβαθρο για να γίνεις Miss America».

Πέρα από τα προσωπικά της βιώματα, θέλει να περάσει και ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας.

Ως κόρη βετεράνου του αμερικανικού ναυτικού, μιλά με περηφάνια για τις ένοπλες δυνάμεις και τονίζει ότι η αποστολή της είναι να δημιουργεί «χώρους γεμάτους αγάπη, κατανόηση και ειλικρινή διάλογο».

Όπως καταλήγει: «Όταν αρχίσουμε να ακούμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο, τότε μπορούμε πραγματικά να δούμε την ενότητα».