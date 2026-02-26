Κατερίνα Διδασκάλου: «Είμαι περήφανη για τα παιδιά μου» – Η στιγμή που η κόρη της, Φλώρα, τής έκανε έκπληξη on air

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Διδασκάλου και έζησε μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή on air, καθώς μία από τις κόρες της, η Φλώρα, της έκανε μία μεγάλη έκπληξη.

Ενώ η γνωστή ηθοποιός βρισκόταν στην εκπομπή «Το πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026) κατά τη διάρκεια της συνέντευξη εμφανίστηκε σε ζωντανή σύνδεση η κόρη της που ζει στο εξωτερικό και μίλησε για εκείνη. Η Κατερίνα Διδασκάλου ξαφνιάστηκε ευχάριστα από την έκπληξη της Φλώρας και συγκινήθηκε από τα λόγια αγάπης που άκουσε από εκείνη.

«Η μαμά μου είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς, όχι επειδή είναι μητέρα μου, όσο μπορώ είμαι αντικειμενική. Θαυμάζω πάρα πολύ το έργο της κι από εκεί που ξεκίνησε, μέχρι και σήμερα που τη βλέπω πολύ λίγο στην τηλεόραση γιατί δεν προλαβαίνω επειδή είμαι στο εξωτερικό. Τη θεατρική παράσταση «Η πόρνη από πάνω» την έχω δει 17 φορές και κάθε φορά συγκινούμαι. Μου προκαλεί διαφορετικά αισθήματα, σε διαφορετικά μέρη, αναλόγως τι περνάω κι εγώ σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου», είπε αρχικά η κόρη της ηθοποιού, Φλώρα Βέη.

«Την έχω δει όταν ξεκίνησε που δεν ήμουν παντρεμένη, είχα μόλις αρραβωνιαστεί, την έχω δει με ένα παιδί, την έχω δει έχοντας χάσει δυο εγκυμοσύνες, την έχω δει με δυο παιδιά, την έχω δει με τρία παιδιά και την έχω δει και τώρα που τα παιδιά μου είναι το ένα στην εφηβεία και τα άλλα δυο είναι 7 και 9 χρονών, οπότε την έχω δει τα τελευταία 20 χρόνια», πρόσθεσε η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου.

Παράλληλα η Φλώρα μίλησε και για την εποχή που έφυγε από την Ελλάδα προκειμένου να πάει στην Αμερική για σπουδές.

«Όταν έφυγα στα 17 μου να σπουδάσω στην Αμερική δεν είχαμε το Whats app, είχαμε μόνο Facebook. Οπότε όλα αυτά τώρα ένα τηλεφώνημα είναι τίποτα, τσακ με ένα κουμπί, μιλάμε κάθε μέρα, το βραδάκι ή όταν γυρνάει από τις πρόβες. Έχουμε πολύ καλή σχέση, νομίζω ότι εξελίσσεται όσο μεγαλώνω κι εγώ, ωριμάζουμε και οι δυο μέσα μας», δήλωσε.

Η Κατερίνα Διδασκάλου άκουγε με θαυμασμό και χαμόγελα τα όσα έλεγε για εκείνη η αγαπημένη της κόρη και αμέσως μετά παραδέχτηκε ότι είναι υπερήφανη και για τα τρία της παδιά.

«Είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά μου και τα τρία. Ευτυχώς δεν θέλησε κανένας να γίνει ηθοποιός γιατί τα μονοπάτια είναι πολύ σκοτεινά», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός που έχει αποκτήσει δύο κόρες και έναν γιο.