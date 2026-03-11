Κατερίνα Διδασκάλου: «Μου οφείλει ακόμα έναν έρωτα η ζωή»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Διδασκάλου και μίλησε για τους έρωτες που κρατούν πολλά χρόνια, τους οποίους η ίδια δεν έχει ζήσει, διότι έχει πάρει δύο διαζύγια.

Η καταξιωμένη ηθοποιός, μιλώντας την Τετάρτη (11.03.2026) στην εκπομπή «Happy Day» παραδέχτηκε ότι θέλει να ζήσει έναν ακόμα έρωτα. Παράλληλα η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε για τους πανικούς που πάθαινε το 2023 αλλά και το πώς φροντίζει να διατηρεί την εικόνα της.

«Υπήρξε μια περίοδος στο ’23 που δεν είπα ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ, αλλά νομίζω ότι κάηκα λίγο απ’ την πολλή δουλειά και άρχισα να ξυπνάω με πανικούς κάθε βράδυ. Αλλά το ξεπέρασα μόνο με φυσικές μεθόδους και μιλώντας πολύ με τα παιδιά μου. Με ξυπνούσε τη νύχτα η αίσθηση ότι δεν πάει κάτω η ανάσα μου και δεν κοιμόμουνα απ’ τις 2 και μετά. Ήμουν πολύ κουρασμένη, διότι κοιμόμουνα 2 – 3 ώρες τη μέρα», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Προσέχω την εικόνα μου. Είναι το προϊόν μου, το σώμα μου και το πρόσωπό μου. Κάνω ενυδατώσεις, πίνω πολύ νερό. Προσέχω τι τρώω πολύ. Πιστεύω ότι η αγάπη για τον εαυτό μας ξεκινάει απ’ αυτό τελικά. Τι βάζουμε μέσα μας. Και ως σκέψεις και λέξεις. Ακούω πάρα πολύ συχνά ανθρώπους να λένε “αχ με πέθανε αυτό, με πεθαίνει”. Κάνοντας δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, επειδή το υποσυνείδητό μας δεν έχει χιούμορ, δεν το συλλαμβάνει ότι εσύ το λες για καλό», δήλωσε για τον τρόπο που προσέχει τον εαυτό της.

Παράλληλα, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ηλέκτρα», αναφέρθηκε στις μακροχρόνιες σχέσεις των γονιών και των κοριτσιών της.



«Βλέπω την κόρη μου την πρώτη, αλλά και τη δεύτερη, οι οποίες είναι πολύ ερωτευμένες με τους άντρες τους. Αλλά η πρώτη είναι από τα 19 της μαζί με αυτό το αγόρι κι αυτός ήταν 22. Το βλέπω να συμβαίνει και το χαίρομαι. Η μάνα μου με τον πατέρα μου ήταν έτσι. Η μάνα μου γνώρισε τον πατέρα μου στα 15 της. Ήταν μαζί μέχρι το τέλος. Εγώ προφανώς δεν το έχω ζήσει. Με δύο διαζύγια, όχι, δεν το έχω ζήσει. Αλλά νομίζω ότι μου οφείλει ακόμα έναν έρωτα η ζωή. Μαζί με μια αγγλόφωνη ταινία», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου.

Τέλος η Κατερίνα Διδασκάλου αναφέρθηκε στην παράσταση «Η πόρνη από πάνω», έναν συγκλονιστικό μονόλογο στον οποίο πρωταγωνιστεί εδώ και 15 θεατρικές σεζόν.

«Δεν το πίστευα ότι θα κρατήσει 15 χρόνια φυσικά. Αλλά να σας πω κάτι; Αρχίζω πάντα θετικά. Καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ το κείμενο όταν το πρωτοείδα. Το δεύτερο είναι ότι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ο Αντώνης Τσιπιανίτης κατάφερε να γράψει ένα κλασικό κείμενο. Μιλάει για τις ανθρώπινες αξίες, για τον σεβασμό, για τη συνύπαρξη, για την αγάπη που έχουμε όλοι μας ανάγκη. Λέει πολύ χαρακτηριστικά η ηρωίδα “μια καλή κουβέντα, δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος να ανθίσει μέσα του η ζωή; Μια καλή κουβέντα. Και ένα χαμόγελο. Και να του κρατούν το χέρι πού και πού”», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.