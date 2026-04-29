Αύγουστος Κορτώ: Έτρωγα κράξιμο από συμμαθητές, με τους οποίους παρεμπιπτόντως είχαμε και ευκαιριακές επαφές

Ο Αύγουστος Κορτώ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Κρήτη TV, «Πορτατίφ» με τη Νάντια Αϊβάτογλου και μίλησε για το bullying που δέχτηκε στο σχολείο, την εποχή που αισθανόταν ότι θα μείνει μόνος στη ζωή του, ενώ αναφέρθηκε και σε συμπεριφορές που του έκαναν εντύπωση και δεν ξέχασε στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Αύγουστος Κορτώ εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά: «Το δύσκολο ήταν όταν έτρωγα μπούλινγκ στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Το να μιλήσω και να πω ότι είμαι ομοφυλόφιλος είναι εύκολο. Έτρωγα κράξιμο από τους ίδιους συμμαθητές, με τους οποίους είχαμε παρεμπιπτόντως και ευκαιριακές επαφές. Αυτά γίνονται στα σχολεία και το πιο αστείο είναι να βλέπεις ότι ο ένας από τους δύο βγαίνει μετά και κράζει αυτόν με τον οποίο έγινε. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Όσο και να με πλήγωνε, εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε είχα πολύ σημαντικότερα προβλήματα.

Το ότι ήμουνα αδερφή που την έκραζαν και που ένιωθε μόνη και που πίστευα ότι θα πορευτώ σε όλη μου τη ζωή μόνος, εκείνη τη στιγμή δεν με αφορούσε. Σε ποιον να μιλήσω το 1994 στη Θεσσαλονίκη; Ένιωθα τελείως μόνος. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα μέσω του Internet να κάνουμε παιδιά στα 14 να νιώσουνε πολύ λιγότερα μόνα από ότι ένιωθα εγώ τότε και πρέπει να το κάνουμε. Είναι χρέος μας».

Σε ερώτηση για το αν είχε σκεφτεί να αποκτήσει παιδιά με τον σύζυγό του, ο συγγραφέας απάντησε: «Το είχαμε σκεφτεί αλλά δεν θα ρίσκαρα ποτέ τα δικά μου γονίδια. Στην διπολική διαταραχή υπάρχει μια προδιάθεση της τάξεως του 80% και δεν θα ήθελα να φέρω στον κόσμο ένα παιδί το οποίο θα ταλαιπωρηθεί όπως εγώ. Δεν θεωρώ πως είμαι φτιαγμένος για τα χρέη του πατέρα. Ο Τάσος θα ήταν, αλλά εγώ δεν θα ήμουνα καλός πατέρας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι για παιδιά. Δε χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να γίνουν γονείς». Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 35:00.

Υπενθυμίζεται πως ο Αύγουστος Κορτώ και ο αγαπημένος του παντρεύτηκαν στις 7 Μαρτίου 2024, αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο.