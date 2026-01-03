Κατερίνα Γιατζόγλου για το διαζύγιο που άλλαξε τη ζωή της: Μου πήρε 20 χρόνια να βρω τη δύναμη να χωρίσω

Η Κατερίνα Γιατζόγλου βρέθηκε καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη, στην εκπομπή «Ζω καλά» και μίλησε για το διαζύγιο, που όπως είπε, άλλαξε τη ζωή της προς το καλύτερο. Όπως είπε της πήρε 20 ολόκληρα χρόνια μέχρι να βρει τη δύναμη για να το κάνει. Να τραβήξει μια «κόκκινη γραμμή» στον γάμο της και συνεχίσει με τον τρόπο που ήθελε.

Οι λέξεις που χρησιμοποίησε η Κατερίνα Γιατζόγλου, όταν αναφέρθηκε στο διαζύγιο, δείχνουν την πίεση που αισθανόταν για χρόνια. Πλέον έχει γυρίσει σελίδα και φροντίζει να απολαμβάνει πράγματα, που δεν μπορούσε παλαιότερα ως παντρεμένη.

«Αυτό που έχω κάνει σε προσωπικό επίπεδο για να ζω καλά, είναι το διαζύγιό μου. Φυσικά και με βοήθησε να αλλάξω τη ζωή μου. Αν έχεις μια μπάλα και σε έχει πάει στις 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, πώς θα βγεις επάνω; Όταν αφήνεις τη μπάλα, βγαίνεις επάνω, αλλά μέχρι να βγεις, θέλει χρόνο. Είναι δύσκολο πρότζεκτ.

Εξαρτάται και ποιόν άνθρωπο θα βγάλεις από τη ζωή σου… Παίζει ρόλο και ο άνθρωπος που θα βγάλεις από τη ζωή σου. Περίπτωση με περίπτωση έχει διαφορά. Είναι μη σου πέσει το λαχείο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να χωρίσω. Μου πήρε 20 χρόνια» είπε η Κατερίνα Γιατζόγλου.

Η Κατερίνα Γιατζόγλου έχει τονίσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, πως δέχεται φλερτ, ενώ αποκάλυψε πως δεν θα έκανε τρίτο γάμο. Είχε συμπληρώσει μάλιστα πως αποδέχεται τον όρο «σύμβολο του σεξ» και τον θεωρεί κοπλιμέντο.