Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν έχω λάβει αρνητικό σχόλιο από άνδρα στην εγκυμοσύνη μου»

«Και λαμβάνεις αρνητικά σχόλια από γυναίκες που μπορεί να έχουν γίνει και μητέρες» ανέφερε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.

Με αφορμή τις δηλώσεις της Ελένης Φουρέιρα για τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί από γυναίκες, η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε δημόσια μέσα από την «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια τόνισε πως περισσότερο γυναίκες της στέλνουν αρνητικά και άσχημα σχόλια στην εγκυμοσύνη της, παρά άντρες, οι οποίοι της γράφουν μόνο θετικά.

«Θα σου πω αυτό που παθαίνω κι εγώ και το έχει πάθει και η Ελένη, παρόλο που στην εγκυμοσύνη της δεν είχε εκτεθεί, δεν είχε έκθεση καθημερινή, αλλά παρόλα αυτά η κοπέλα την έβλεπε ο κόσμος, ανέβαζε φωτογραφίες. Κι όσες κοπέλες είμαστε στα φώτα της δημοσιότητας, θα σχολιαστούν ρε παιδί μου. Κι είναι απίστευτο και αυτό που είπε. Είναι απίστευτο που τα σχόλια γίνονται από γυναίκες. Όχι από άντρες. Δηλαδή «πώς πάχυνες», «πώς είσαι έτσι».

Δεν έχω λάβει ένα σχόλιο από άντρα αρνητικό. Ίσα ίσα που μου έρχονται σχόλια, και είμαι σίγουρη και το ίδιο και στα social media, “τι όμορφη που είσαι”, “τι ωραία εγκυμοσύνη”, θετικά σχόλια. Και λαμβάνεις αρνητικά σχόλια από γυναίκες που μπορεί να έχουν γίνει και μητέρες. Και να έχουν βιώσει το ίδιο. Δεν ξέρω τι περιμένουν» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Απ’ τη μία χαίρεσαι να δεις μία κοπέλα να αλλάζει το σώμα της γιατί είναι φυσιολογικό να κάνει παιδί. Και απ’ την άλλη απαιτείς από αυτήν, με το που θα επανέλθει στη δουλειά της, στον πόσο καιρό, ξανά να είναι η προηγούμενη εικόνα της. Και να την κρίνεις. Ή αλλιώς, γιατί ας πούμε αδυνάτισες πολύ; Μήπως έκανες κάτι άλλο; Μήπως κάτι συνέβη;

Δηλαδή αυτή η κριτική ειδικά από γυναίκες, δεν μπορώ να την αντιληφθώ. Τέλος πάντων, πολύ ωραία τα είπε η Ελένη και το θέμα είναι ότι όταν μια γυναίκα γίνεται μαμά, δεν σταματάει μετά η ζωή της. Δεν σταματάει να είναι ποθητή, να είναι ωραία» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Alpha.