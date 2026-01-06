Κατερίνα Καινούργιου: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στο χιονισμένο Λονδίνο

Ένα ερωτικό ταξίδι στο Λονδίνο αποφάσισαν να κάνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και να υποδεχτούν το νέο έτος στην όμορφη πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας.

Το 2026 ξεκίνησε με τον πιο παραμυθένιο τρόπο για την εγκυμονούσα παρουσιάστρια και τον αγαπημένο της, καθώς απόλαυσαν βόλτες στο Λονδίνο και μάλιστα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ξεκίνησε να χιονίζει, κάνοντας το σκηνικό άκρως ρομαντικό. Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την Τρίτη (06.01.2025) νέο υλικό από τη ρομαντική απόδραση που έκανε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Μέρες και νύχτες στο μαγευτικό Λονδίνο… Χρόνια πολλά!! Καλή φώτιση σε όλους», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.

Το χιονισμένο τοπίο προσέδωσε μια μαγική ατμόσφαιρα στο ταξίδι τους. Η Κατερίνα Καινούργιου, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα που θύμιζαν σκηνές από ταινία. Οι βόλτες στους δρόμους της πόλης υπό το φως του χιονιού δημιούργησαν αναμνήσεις που θα μείνουν ανεξίτηλες.

«A snow-blanketed London», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια και στο βίντεο που ανέβασε φαίνονται οι νιφάδες του χιονιού που πέφτουν παντού.

Μάλιστα μερικές ημέρες νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε ανεβάσει στο Instagram κι άλλες φωτογραφίες από την απόδρασή τους, στέλνοντας τις ευχές της για την καινούργια χρονιά.