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Κατερίνα Κακοσαίου: Στο Λονδίνο για τη συναυλία του The Weeknd – Φωτογραφίες από τη βραδιά στο Wembley

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media η κόρη του Γιάννη Πλούταρχου
Κατερίνα Κακοσαίου
Η Κατερίνα Κακοσαίου (Φωτογραφία αρχείου: NDP Photo Agency)
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Στο Λονδίνο ταξίδεψε πριν από λίγες ημέρες η Κατερίνα Κακοσαίου, με τη νεαρή τραγουδίστρια να βρίσκεται στο Wembley για να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία του The Weeknd. Η ίδια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media εικόνες από τη βραδιά, αλλά και στιγμές από την παραμονή της στη βρετανική πρωτεύουσα.

Η Κατερίνα Κακοσαίου, η οποία ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της στη μουσική, έδωσε μέσα από τις αναρτήσεις της μια γεύση από το εντυπωσιακό show του The Weeknd, με την τραγουδίστρια να καταγράφει χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το κατάμεστο Wembley και τη σκηνική παρουσία του διεθνούς σταρ.

Κατερίνα Κακοσαίου: Τα στιγμιότυπα από το Wembley

Η νεαρή καλλιτέχνις δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες καπό το στάδιο, καταγράφοντας την ατμόσφαιρα που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Στις αναρτήσεις της περιλαμβάνονται στιγμές από την εμφάνιση του The Weeknd, αλλά και εικόνες από το ταξίδι της στο Λονδίνο.

Ακολουθεί τα βήματα του Γιάννη Πλούταρχου

Η Κατερίνα Κακοσαίου έχει κάνει τα τελευταία χρόνια τα δικά της επαγγελματικά βήματα στον χώρο της μουσικής, ακολουθώντας την καλλιτεχνική διαδρομή του πατέρα της, Γιάννη Πλούταρχου.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η σύζυγός του, Μαρία Παπαδοπούλου, έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: την Κατερίνα, τον Γιώργο, την Ελεονώρα, τον Κωνσταντίνο και την Παναγιώτα. Η Κατερίνα και ο Γιώργος έχουν επιλέξει μέχρι στιγμής να ακολουθήσουν επαγγελματικά τον χώρο της μουσικής.

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