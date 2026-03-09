Κατερίνα Καραβάτου για Κρατερό Κατσούλη: Δεν θα εξαπατούσαμε ποτέ τον κόσμο που μας αγαπάει

Η Κατερίνα Καινούργιου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε τόσο για την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1, όσο και για τον πρώην σύζυγό της. Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, τόσο εκείνη όσο και ο Κρατερός Κατσούλης, ποτέ δεν πρόδωσαν την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Αφορμή για τα λόγια που είπε η Κατερίνα Καινούργιου, τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η ίδια και ο Κρατερός Κατσούλης, έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης. Όπως είπε η παρουσιάστρια, δεν κατάφερε να διαπιστώσει τότε, τι ακριβώς είχε συμβεί. Στο ξεκίνημα της τοποθέτησής της πάντως, εστίασε στη νέα επαγγελματική προσπάθεια που κάνει στον ΑΝΤ1: «Έχω πει ότι δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας στην εκπομπή, προσπαθούμε. Είναι μια συνεχής μάχη που δίνει κάθε επαγγελματίας, σιγά-σιγά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο και αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Αισθάνομαι ασφαλής».

«Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι ένας από τους 3 καλύτερους παρουσιαστές στην Ελλάδα όλων των εποχών, θα ήταν μεγάλη μου τιμή να συνεργαστούμε τηλεοπτικά. Είναι ήδη σχολείο που είμαστε κάθε μέρα μαζί στο ραδιόφωνο, είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή για μένα», απαντά στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής της συνύπαρξης με τον παρουσιαστή.

«Εκτιμώ τους ανθρώπους που μιλούν με ευγένεια. Δεν λαμβάνω υπόψη μου ανθρώπους που είναι αγενείς ή έχουν κακούς τρόπους. Εκτιμώ όσους γράφουν πράγματα που έχουν βάση, αυτό με βοηθάει να γίνομαι καλύτερη. Μαθαίνω κάθε μέρα», καταλήγει η Κατερίνα Καραβάτου.

Σε άλλο σημείο, η Κατερίνα Καραβάτου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κάποτε η ίδια και ο πρώην σύζυγός της, Κρατερός Κατσούλης, είχαν πέσει θύματα διαδικτυακής απάτης: «Δεν μπόρεσα ποτέ να βγάλω άκρη όταν έπεσα θύμα διαδικτυακής απάτης. Ήταν fake είδηση που έπαιξε πολύ σε όλα τα σάιτς. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο γιατί ούτε εγώ ούτε ο Κρατερός θα εξαπατούσαμε ποτέ τον κόσμο που μας αγαπάει και μας εμπιστεύεται. Είναι κάτι κακό που δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε.

Το «Σαββατοκύριακο παρέα» που παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1, έρχεται, σύμφωνα με τους συντελεστές, με τη φιλοσοφία της χαλαρής κουβέντας και της ανοιχτής επικοινωνίας. Η εκπομπή στοχεύει να μεταφέρει ακριβώς αυτή την αίσθηση: μια τηλεοπτική παρέα που σχολιάζει όσα μας απασχόλησαν και όσα έρχονται.