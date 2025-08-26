Κατερίνα Λιόλιου για τη σχέση της με τον Χάρη Παπατζανή: «Θα ήθελα να κάνω και κατινιές αλλά δεν κάνω»

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Χάρης Παπατζανής είναι περίπου εδώ και 1,5 χρόνο μαζί και μάλιστα από τον περασμένο Σεπτέμβριο μοιράζονται την ίδια στέγη, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα. Εκτός από ζευγάρι είναι και συνεργάτες με τον Χάρη Παπατζανή που είναι «head manager of bookings and productions» στην Panik Live και έχει την ευθύνη για όλα τα live της εταιρείας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Fipster, η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε για τη σχέση της με τον Χάρη Παπατζανή, με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Όπως είπε ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.

Όταν ρωτήθηκε για το αν εκφράζει όλα της τα συναισθήματα, ακόμα και τα αρνητικά, η γνωστή τραγουδίστρια προσπάθησε να εξηγήσει: «Όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι μου και γίνει κάτι λάθος στη δουλειά μου, δεν θα εκφράσω τα συναισθήματά μου; Φαντάζεσαι; Χωρίς λόγο δεν θα είμαι έξαλλη στους συνεργάτες μου. Στο αγόρι μου καμιά φορά ναι. Έχεις άλλο θάρρος.

Φαντάζεσαι να έπαιρνα τηλέφωνο συνεργάτη μου και χωρίς λόγο να άρχισα να ξεσπούσα; Δε θα ήταν περίεργο; Δε θα είχα cancel μετά;» είπε η Κατερίνα Λιόλιου.

Όσον άφορα το αν είναι εύκολο να δουλεύει μαζί με τον άνθρωπό της, η Κατερίνα Λιόλιου σημείωσε: «Με εμάς ξεκίνησε ταυτόχρονα, ήταν πολύ παράλληλα. Από την πρώτη μέρα, κεραυνός, αστραπή, τελείωσε».

«Εγώ ζηλεύω. Φαίνεται ε; Τρέλες δεν κάνω, τις πνίγω αλλά θα ήθελα να κάνω και κατινιές αλλά δεν κάνω, κρατιέμαι πάρα πολύ. Δεν έχω ψάξει ούτε κινητό».

Κατερίνα Λιόλιου και Χάρης Παπατζανής προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, δεν κρύβονται, καθώς οι κοινές έξοδοί τους είναι αρκετά συχνές, με τον φωτογραφικό φακό να τους «πιάνει» ακόμα και σε τρυφερές στιγμές στο παρελθόν.