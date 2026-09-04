Lifestyle

Κατερίνα Λιόλιου – «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»: Το τραγούδι που έγινε viral μέσα σε ένα βράδυ

Κατερίνα Λιόλιου
Φωτογραφία αρχείου NDP
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Η Κατερίνα Λιόλιου κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του κοινού και κυκλοφορεί την πολυαναμενόμενη «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», το νέο της τραγούδι που έγινε αμέσως το απόλυτο μουσικό talk of the town.

Η «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την Κατερίνα Λιόλιου κατά τη διάρκεια της sold out καλοκαιρινής περιοδείας της.

Σε μια αυθόρμητη στιγμή, η Κατερίνα Λιόλιου έβαλε να ακουστεί από το κινητό της ένα απόσπασμα του τραγουδιού, το οποίο τότε βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία ολοκλήρωσης, και η αντίδραση των θεατών ήταν άμεση και ενθουσιώδης.

Το κοινό άρχισε αμέσως να ζητά την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού, ενώ το απόσπασμα έγινε viral στα social media, δημιουργώντας μεγάλο κύμα προσμονής για ακόμα μία επιτυχία της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συναυλία εδώ:


Μέσα από την «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», που διατίθεται στις streaming υπηρεσίες από την Panik Platinum, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού δίνει φωνή σε μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, αλήθειες και… ψέματα που κάποια στιγμή αποκαλύπτονται. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας.

Η «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πλατινένια «Το Δικό Μου DNA» και «1994», ενώ σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει και στο YouTube μέσα από ένα εντυπωσιακό music video με άρτια κινηματογραφική παραγωγή.

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