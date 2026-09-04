Τζένη Μπαλατσινού: Το νέο άλμπουμ από τις διακοπές της με τον Βασίλη Κικίλια και το μήνυμα στους followers της

Το καλοκαίρι βρίσκεται στην… εκπνοή του και η Τζένη Μπαλατσινού θέλησε να συγκεντρώσει μερικές από τις ομορφότερες στιγμές που βίωσε με τον Βασίλη Κικίλια και τα παιδιά της και να της μοιραστεί στο Instagram με τους followers της.

Την Τετάρτη (03.09.2026) η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην top model δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της, Βασίλη Κικίλια. Φυσικά από το άλμπουμ των διακοπών της Τζένης Μπαλατσινού δεν έλειπαν πόζες της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου, που παντρεύτηκε πριν λίγες εβδομάδες αλλά και του μικρότερου γιου της, Παναγιώτη Αντώνιου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Τζένη Μπαλατσινού έστειλε και ένα μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους, τονίζοντας ότι καλοκαίρι σημαίνει χρόνος με την οικογένεια και τους αγαπημένους σου ανθρώπους, ξεγνοιασιά και όμορφες κουβέντες.

«Καλοκαίρι είναι χρόνος μαζί. Με την οικογένεια, με τους ανθρώπους σου. Χωρίς βιασύνη.

Το αλάτι που στεγνώνει πάνω στο δέρμα, τα βρεγμένα μαλλιά, οι πετσέτες και τα μαγιό απλωμένα παντού. Οι μυρωδιές της φύσης ανακατεμένες με τους κεφτέδες που τηγανίζονται στην κουζίνα, τα τραπέζια που στρώνονται για όλους και οι κουβέντες που κρατούν μέχρι αργά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι τα γέλια και οι λαχανιασμένες φωνές των παιδιών που τρέχουν και παίζουν στα σοκάκια μέχρι να νυχτώσει.

Ο ορίζοντας που ανοίγει μπροστά σου, τα ηλιοβασιλέματα που δεν χωράνε σε καμία φωτογραφία.

Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις.

Αυτές που, όταν τελειώνει το καλοκαίρι, αφήνουν πάνω σου λίγο αλάτι, λίγο ήλιο και πολλή αγάπη.

Και πάνω απ’ όλα, εμάς. Μαζί», έγραψε η Τζένη Μπαλατσινού στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.