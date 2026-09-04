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Νίνα Ντόμπρεβ: Άρον άρον απομάκρυναν την ηθοποιό από το κόκκινο χαλί στη Βενετία ενώ πόζαρε – Βίντεο με την αμήχανη στιγμή

Η Η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries» συνοφρυώθηκε αμήχανα και στη συνέχεια γέλασε, σαν να μην μπορούσε να πιστέψει αυτό που μόλις είχε συμβεί
Νίνα Ντόμπρεβ
Νίνα Ντόμπρεβ / Photo by: Stefanie Rex/picture-alliance/dpa/AP Images
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Mια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή έζησε η ηθοποιός Νίνα Ντόμπρεβ, η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries», όταν κλήθηκε να αποχωρήσει από το κόκκινο χαλί ενώ πόζαρε στους φωτογράφους στο Φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας.

Η 37χρονη ηθοποιός φορώντας μια στράπλες δημιουργία Armani Privé, με παγιέτες και υφάσματα στο πλάι, πήρε τη θέση της μπροστά στις κάμερες.

Τότε ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα μπήκε ανάμεσα στην ίδια και τους φωτογράφους και της ζητά να αποχωρήσει από τον χώρο όπου πόζαραν οι καλεσμένοι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Στο βίντεο φαίνεται να σηκώνει το χέρι του δείχνοντάς της προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να κινηθεί και φάνηκε να της δίνει επανειλημμένα οδηγίες.

Η Νίνα Ντόμπρεβ δεν έδειχνε καθόλου ικανοποιημένη από την παρέμβαση. Μια γυναίκα που βρισκόταν εκτός πλάνου φάνηκε να μεσολαβεί για λίγα δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στην ηθοποιό να συνεχίσει την πόζα της. Σχεδόν αμέσως, μέλη της ασφάλειας επέστρεψαν και την έδιωξαν από το σημείο.

Η ηθοποιός συνοφρυώθηκε αμήχανα και στη συνέχεια γέλασε, σαν να μην μπορούσε να πιστέψει αυτό που μόλις είχε συμβεί. Πριν αποχωρήσει, χαιρέτησε σύντομα τους φωτογράφους που βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του κόκκινου χαλιού, χωρίς να σταματήσει ξανά για φωτογραφίες. Το απόσπασμα δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries».

Νίνα Ντόμπρεβ
Νίνα Ντόμπρεβ / Photo by: Stefanie Rex/picture-alliance/dpa/AP Images

«Τι ντροπή»

«Αν ήμουν η Νίνα Ντόμπρεβ και με έδιωχναν έτσι από το κόκκινο χαλί της Βενετίας, θα είχα εξαϋλωθεί από την ντροπή», έγραψε ένας χρήστης του X. Άλλοι αναρωτήθηκαν αν η ηθοποιός είχε ξεπεράσει τον προβλεπόμενο χρόνο φωτογράφισης ή αν επρόκειτο για κακή οργάνωση των υπευθύνων.

«Έμεινε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε ή απλώς δεν υπήρχε σωστή οργάνωση; Όπως και να έχει, ήταν ντροπιαστικό», σχολίασε ένας δεύτερος χρήστης.

Υπήρξαν, ωστόσο, και πρόσωπα που υπερασπίστηκαν την ασφάλεια, δίνοντας διαφορετική ερμηνεία στο περιστατικό.

«Δεν την έδιωξαν. Απλώς δεν είχε πολύ χρόνο για να ποζάρει, οπότε ο άντρας της ασφάλειας της ζήτησε να συνεχίσει να προχωρά και εκείνη έκανε αυτή την έκφραση σαν να μην καταλάβαινε» έγραψε κάποιος.

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