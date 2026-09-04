Lifestyle

Φίλοι της Τζένιφερ Άνιστον δεν θέλουν τον Τζιμ Κέρτις – «Είναι καιροσκόπος με επιτηδευμένη συμπεριφορά»

Φοβούνται για τις προθέσεις του
Τζένιφερ Άνιστον
Τζένιφερ Άνιστον / Reuters
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Ανησυχούν οι φίλοι της Τζένιφερ Άνιστον για την σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις, καθώς εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τις προθέσεις του. Πηγή ανέφερε αποκλειστικά στο Page Six ότι κάποιοι από το περιβάλλον της 57χρονης ηθοποιού δεν έχουν ακόμη πειστεί για τις…αγνές προθέσεις του 50χρονου υπνοθεραπευτή.

«Κάποιοι φίλοι της Τζεν δεν έχουν πειστεί απόλυτα για τον Τζιμ. Ανησυχούν ότι μπορεί να είναι καιροσκόπος και θεωρούν πως ορισμένες φορές η συμπεριφορά του μοιάζει κάπως επιτηδευμένη», υποστήριξε. Οι δυο τους πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες περί ειδυλλίου τον Ιούλιο του 2025, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί σε διακοπές στη Μαγιόρκα, ενώ η Τζένιφερ Άνιστον παρακολουθούσε τη δουλειά του Κέρτις εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιφυλάξεις αυτές πηγάζουν κυρίως από την προστατευτική στάση που διατηρούν οι φίλοι της απέναντί της. «Όλοι λατρεύουν την Τζεν και θέλουν μόνο το καλύτερο για εκείνη, γιατί πραγματικά αξίζει τα πάντα. Στο τέλος της ημέρας, αν εκείνη είναι ευτυχισμένη, φυσικά και χαίρονται για αυτήν, όμως είναι επίσης πολύ προστατευτικοί μαζί της και δεν θέλουν ποτέ να τη δουν να την εκμεταλλεύονται», ανέφερε.

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι αυτές τις ανησυχίες. Δεύτερη πηγή υποστήριξε ότι αρκετοί φίλοι της έχουν αγκαλιάσει τον Κέρτις και πιστεύουν πως ταιριάζει απόλυτα με την Άνιστον και τον κύκλο της.

Τζένιφερ Άνιστον Τζιμ Κέρτις
Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις / Photo by Michael Kovac/Getty Images for ELLE

«Έχουν πολύ καιρό να δουν την Τζεν τόσο ευτυχισμένη και θεωρούν ότι η Τζεν και ο Τζιμ συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον σε πολλά επίπεδα», ανέφερε η δεύτερη πηγή, προσθέτοντας ότι οι φίλοι της δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο χαρούμενοι για εκείνη και εύχονται στο ζευγάρι ό,τι καλύτερο.

Η Άνιστον βρέθηκε μαζί του στη σκηνή του 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη, όπου του πήρε συνέντευξη με αφορμή το νέο βιβλίο του, «The Book of Possibility». Εκείνος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε στα 20 του, όταν βλάβες στον νωτιαίο μυελό τον άφησαν μερικώς παράλυτο και με χρόνιους νευροπαθητικούς πόνους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Άνιστον δεν απέφυγε και τα πειράγματα.

Η Άνιστον επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση τους μέσω Instagram τον Νοέμβριο του 2025, ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία τους για τα γενέθλιά του.

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