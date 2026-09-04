Βιτόρια Σερέτι, η 28χρονη σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο μάγεψε τη Βενετία – Το τολμηρό μαύρο φόρεμα με το διάφανο ντεκολτέ

Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας περπάτησε η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Βιτόρια Σερέτι και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η 28χρονη σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», με μια εντυπωσιακή δημιουργία του Giorgio Armani Privé.

Το μονόχρωμο μαύρο φόρεμα που επέλεξε, συνδύαζε το βελούδο με ένα λεπτό, διάφανο τούλι στο ντεκολτέ, το οποίο ήταν διακοσμημένο με μικροσκοπικά μαύρα κρύσταλλα.

Βιτόρια Σερέτι / REUTERS / Yara Nardi

Η λεπτομέρεια δημιουργούσε την ψευδαίσθηση ότι οι μικρές πέτρες είχαν τοποθετηθεί απευθείας πάνω στο σώμα της.

Βιτόρια Σερέτι / REUTERS / Yara Nardi

Ένα μεγάλο σκίσιμο στο πίσω μέρος, το οποίο αποκάλυπτε τα πόδια της μόνο καθώς περπατούσε.

Η Βιτόρια Σερέτι / REUTERS/Yves Herman



Η Βιτόρια Σερέτι και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της παγκόσμιας σόουμπιζ και είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2023.