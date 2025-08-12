Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Το θέμα είναι να επιλέγουμε στη ζωή πράγματα που να είναι κοντά στον χαρακτήρα μας

Στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, μετά τη λήξη της συνεργασίας της με την ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου στην πρωινή ζώνη του Alpha, αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στην κάμερα της εκπομπής του Mykonos Live TV και τον ρεπόρτερ Νίκο Κουρούμαλο.

«Όλα θα πάνε πολύ καλά πιστεύω αυτόν τον χειμώνα με άλλα πράγματα πολύ πιο κοντά νομίζω σε αυτό που ξέρω να κάνω εδώ και χρόνια. Έτσι όπως το βλέπω να πηγαίνει, με εξαιρετικούς συνεργάτες που όμως δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω, νομίζω είναι καλύτερο να το ανακοινώνουν οι αρμόδιοι όταν έρχεται η ώρα» δήλωσε, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Δεν είναι θέμα αν υπάρχουν πολλές προτάσεις. Το θέμα είναι να επιλέγουμε στη ζωή μας πράγματα που να είναι κοντά στον χαρακτήρα μας».

«Οι προτάσεις που είχα φέτος ήταν αυτές που εξέφραζαν τον χαρακτήρα μου και ήταν πολύ κοντά στην προϋπηρεσία μου» τόνισε, παράλληλα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στις νέες διαδικτυακές της δηλώσεις.