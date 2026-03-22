Κατερίνα Στανίση: Αν βγει τώρα το βιβλίο μου θα επιβαρυνθεί η υγεία ενός δικού μου προσώπου

«Μετά από μια κακοποιητική σχέση, κάποια κατάλοιπα μένουν μέσα σου», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Στανίση.

Για το βιβλίο που ετοιμάζει με αφορμή την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή αλλά και για τις κακοποιητικές σχέσεις μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Στανίση στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον δημοσιογράφο Αρτ, το πρωινό της Κυριακής (22.03.2026), στον ΑΝΤ1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το βιβλίο, που ετοιμάζω, είναι σχεδόν έτοιμο. Ένα πρόσωπο δικό μου, που το αναφέρω μέσα, δεν είναι καλά στην υγεία του και εάν βγει το βιβλίο τώρα, εγώ θα νιώσω πολύ άσχημα. Γιατί ξέρω ότι θα στενοχωρηθεί και θα επιβαρυνθεί η υγεία του», εξήγησε, αρχικά, η λαϊκή τραγουδίστρια.

«Αυτό που αναφέρω στο βιβλίο, για το πρόσωπο αυτό, δεν είναι και ευχάριστο. Οπότε θα το πάω λίγο πίσω. Είναι ένα πρόσωπο δικό μου, ένας άνδρας από το παρελθόν μου», πρόσθεσε η Κατερίνα Στανίση.

«Μετά από μια κακοποιητική σχέση, κάποια κατάλοιπα μένουν μέσα σου. Και μετά αυτό δεν σε αφήνει να φτιάξεις τη ζωή σου, σε κρατάει πίσω. Είσαι πιο καχύποπτη, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι βέβαια αλλά υπάρχει ένας φόβος», συμπλήρωσε, σε άλλο σημείο των δηλώσεων της, η Κατερίνα Στανίση στον ΑΝΤ1.