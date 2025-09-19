Κατερίνα Στικούδη: «Δεν περίμενα να με σχολιάσουν μετά τη δεύτερή μου γέννα»

Για τη γυμναστική μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδού της, τις βάρδιες που κάνει με τον σύζυγό της Βαγγέλη Σερίφη και τα κακόβουλα σχόλια που δέχεται μίλησε σήμερα (19.09.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στον Στέφανο Κωνσταντινίδη, η Κατερίνα Στικούδη.

«Κάνω πολλά χρόνια crossfit. Μετά τη δεύτερη γέννα με βοήθησε πολύ. Δεν περίμενα ότι θα σχολιαστώ αρνητικά, όταν είχα γεννήσει. Υπήρχε ένας έντονος σχολιασμός για τα ρούχα που επέλεγα. Δεν τα παίρνω μέσα μου αυτά τα σχόλια, τα πετάω», είπε αρχικά η Κατερίνα Στικούδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Ο σύζυγός μου αυτή τη σεζόν θα είναι σε μια βραδινή εκπομπή στο Open και εγώ θα είμαι σε μια εκπομπή στο Open για το fitness. Το έχω πει να είναι ο εαυτός του και να λέει αυτό που θέλει».

«Με τον σύζυγό μου λειτουργούμε με βάρδιες στο σπίτι με τα παιδιά», σημείωσε η γνωστή performer.

«Έχουμε και βοήθεια φυσικά, αλλά προσπαθούμε και εμείς. Στις δραστηριότητες συνήθως είμαι εγώ. Ο Βαγγέλης είναι καταπληκτικός μπαμπάς, νιώθω μεγάλη σιγουριά», κατέληξε.