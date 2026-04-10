Κατερίνα Στικούδη: Είχε γραφτεί μία φορά μία μπούρδα, πήρα τηλέφωνο και είπα «διορθώστε το, γιατί θα γίνει χαμός»

Η Κατερίνα Στικούδη με αφορμή τη νέα της εκπομπή στο πρόγραμμα της ΕΡΤ και τις μουσικές της εμφανίσεις, παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real life και την δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια, Κατερίνα Στικούδη, αναφέρθηκε στις κριτικές που έχει δεχθεί στην επαγγελματική διαδρομή της καθώς και για τα τοξικά σχόλια που δέχεται στα social media.

«Έχω κλείσει 20 χρόνια περίπου σε αυτόν τον χώρο και τις άσχημες στιγμές δεν τις έχω αφήσει να με επηρεάσουν. Είμαι χαρούμενη και είμαι καλά με όλα αυτά που έχω ζήσει» ομολογεί, αρχικά, η Κατερίνα Στικούδη.

Παρότι έχεις δεχθεί έντονη κριτική;

Για κάποιο λόγο έγινε και αυτό, γιατί μάλλον αντέχω. Δεν με ένοιαξε ποτέ, ούτε με έριξε ψυχολογικά ούτε έχω κλάψει για δημοσίευμα. Μια φορά μόνο – και δεν θα την ξεχάσω ποτέ – για ένα δημοσίευμα που είχε να κάνει με την προσωπική μου ζωή και ενώ δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα.

Είχα σχέση, τότε, με τον Βαγγέλη και είχε γραφτεί μια μπούρδα, κάτι εντελώς αναληθές με τοποθεσίες και εγώ τότε είχα συναυλία αλλού. Πήρα και είπα “διορθώστε το, γιατί θα γίνει χαμός”. Εγώ εκείνη την ημέρα δούλευα και είχα απόδειξη όλο τον κόσμο που είχε έρθει στη συναυλία. Εκεί είχα γίνει τούρμπο.

Γενικά πως διαχειρίζεσαι τα τοξικά σχόλια;

Βρίσκει κάποιος να γράψει κάτι και ξαφνικά νιώθει σημαντικός. Εντάξει, ίσως αυτός είναι ένας τρόπος να παρηγορήσουν την κενή ζωή τους. Αυτό κάνουν τα social media. Αλλά από την άλλη είναι θέμα χρήσης. Αν χειριστείς τα social media σωστά, φτιάχνεις και μια σχέση με τον κόσμο που δεν είχες την ευκαιρία πριν, να σε γνωρίσει καλύτερα, να σε δει στην καθημερινότητα σου, να μοιραστείς τα συναισθήματα σου.

Είναι, λοιπόν, λογικό να μην αρέσουμε σε όλους αλλά, όταν πιάνουν οικογένειες και παιδιά στο στόμα τους, αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σε κανέναν.