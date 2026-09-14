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Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Το μυστικό στον γάμο μου με τον Μάικλ Ντάγκλας είναι η δουλειά

«Δεν θα είχαμε αντέξει αν ξυπνούσαμε κάθε πρωί μαζί» εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και Μάικλ Ντάγκλας
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και Μάικλ Ντάγκλας / Photo by: zz/XNY/STAR MAX/IPx 2025 / AP
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Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας είναι μαζί σχεδόν τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να διατηρήσουν έναν από τους πιο μακροχρόνιους γάμους του Χόλιγουντ. Η 56χρονη ηθοποιός αποκαλύπτει τώρα πως ένα από τα μυστικά της σχέσης τους και του γάμου τους είναι η δουλειά και συγκεκριμένα το ότι περνούν χρόνο μακριά ο ένας από τον άλλο και παραμένουν αφοσιωμένοι στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο 81χρονος Μάικλ Ντάγκλας γνωρίστηκαν πριν από σχεδόν 30 χρόνια και η ιστορία της πρώτης τους γνωριμίας έχει μείνει χαρακτηριστική. Κατά την πρώτη τους συζήτηση, ο Ντάγκλας φέρεται να της είπε: «Θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου».

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Dylan, 26 ετών, και την Carys, 23 ετών, όμως η κοινή τους πορεία δεν ήταν πάντα χωρίς δυσκολίες.

Το 2013 οι δυο τους αποφάσισαν να χωρίσουν προσωρινά, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ο Μάικλ Ντάγκλας είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον λαιμό, ενώ η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ. Τελικά, το ζευγάρι κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση και να είναι ξανά μαζί.

«Δεν θα είχαμε αντέξει αν ξυπνούσαμε κάθε πρωί μαζί»

Μιλώντας στους Sunday Times, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς εξήγησε πως η απόσταση και η ανεξαρτησία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του γάμου τους. «Το μυστικό του γάμου μας είναι η δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, ο Μάικλ είναι πάντα υποστηρικτικός απέναντι στην επαγγελματική της πορεία:

«Ο Μάικλ είναι κάπως έτσι: “Κάνε αυτή τη δουλειά, είναι καταπληκτική”. Και μετά μπορεί να πετάξει και να έρθει να με δει».

Και πρόσθεσε με χιούμορ: «Πολύ καλύτερα από το να ξυπνάμε και να λέμε: “Τι θέλεις για πρωινό, αγάπη μου;”. Δεν νομίζω ότι ο γάμος μας θα είχε κρατήσει ποτέ αν ήταν έτσι».

Ο Ντάγκλας αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ηθοποιία το 2022, έπειτα από μια καριέρα σχεδόν έξι δεκαετιών. Έχει δηλώσει πως θα επέστρεφε στην οθόνη μόνο για κάτι πραγματικά «ξεχωριστό».

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, αντίθετα, συνεχίζει να εργάζεται σταθερά. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από τον ρόλο της Morticia Addams στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Wednesday».

Επόμενο επαγγελματικό της βήμα είναι η σειρά του Prime Video «Kill Jackie», στην οποία χρησιμοποιεί για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες τη φυσική ουαλική προφορά της, υποδυόμενη μια πρώην αρχηγό κυκλώματος κοκαΐνης.

Τα παιδιά τους ακολουθούν τα βήματα των γονιών τους. «Προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους», έχει πει η Κάθριν για τα παιδιά της. «Πρέπει να ακολουθείς αυτό για το οποίο παθιάζεσαι».

Η ίδια, μάλιστα, υπερασπίστηκε τα παιδιά των διάσημων γονιών απέναντι στον χαρακτηρισμό «nepo baby», που χρησιμοποιείται για όσους έχουν επαγγελματικά πλεονεκτήματα λόγω της οικογένειάς τους.

«Αυτή η φρικτή φράση, “nepo baby”, είναι απαίσια, γιατί αυτά τα παιδιά δεν ζήτησαν να γεννηθούν σε αυτή την οικογένεια. Προσπαθούν να βρουν τον δικό τους δρόμο στη ζωή», ανέφερε.

Και συμπλήρωσε πως τόσο η ίδια όσο και ο Μάικλ θα ήταν οι πρώτοι που θα έλεγαν στα παιδιά τους να επιλέξουν διαφορετική κατεύθυνση αν δεν είχαν πραγματικό ταλέντο ή πάθος.

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