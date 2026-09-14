Lifestyle

Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση»

«Το τελευταίο λαϊκό είδωλο» έγραψε ο σπουδαίος συνθέτης για τον τραγουδιστή
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η συγκινητική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι λιτή, με λίγα λόγια αλλά φορτισμένη συναισθηματικά.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο δικό του «αντίο» αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενος στον τραγουδιστή ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο».

Ολόκληρη η ανάρτηση του σπουδαίου συνθέτη στο Facebook:

«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο , έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».

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