Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση»

Η συγκινητική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι λιτή, με λίγα λόγια αλλά φορτισμένη συναισθηματικά.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο δικό του «αντίο» αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενος στον τραγουδιστή ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο».

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Ολόκληρη η ανάρτηση του σπουδαίου συνθέτη στο Facebook:

«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο , έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».