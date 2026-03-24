Κατιάνα Μπαλανίκα για Γιώργο Μαρίνο: Ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου αλλά εντάξει, τελείωσε, πέρασε

Η Κατιάνα Μπαλανίκα βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23-03-2026) στην τιμητική εκδήλωση για την Ελένη Ράντου, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιγυπτιωτών και παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Στο απόσπασμα που μεταδόθηκε από την εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός απάντησε σε ερώτηση για τον Γιώργο Μαρίνο, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι στο παρελθόν. Ο αείμνηστος σόουμαν ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της, όπως είχε παραδεχθεί σε συνεντεύξεις της. Η ίδια πάντως δεν γνώριζε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Παρά τη δημόσια παραδοχή της ομοφυλοφιλίας του, ο Γιώργος Μαρίνος είχε δηλώσει ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τέσσερα χρόνια. Οι δυο τους είχαν άριστες σχέσεις και μετά τον χωρισμό τους. Ο θάνατος του σόουμαν συνέτριψε την ηθοποιό, που θέλησε να τον αποχαιρετήσει με λέξεις βγαλμένες από την ψυχή της. «Φεύγεις και παίρνεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Καλό ταξίδι στο φως. Η αγαπημένη σου Κατερίνα», έγραφε το στεφάνι που ξεχώρισε από τα υπόλοιπα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στη Βούλα.

Στις δηλώσεις της, η Κατιάνα Μπαλανίκα ανέφερε: «Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν σύμβολο για την εποχή του και δεν θα υπάρξει άλλος. Ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου αλλά εντάξει, τελείωσε, πέρασε. Δεν μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε επαφή με κανέναν από εμάς», ανέφερε η ηθοποιός για τον αείμνηστο σόουμαν.

«Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν και αγαπηθήκαμε πολύ», μοιράζεται η ηθοποιός στις τηλεοπτικές κάμερες που κάλυψαν την εκδήλωση.

«Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα υγείας. Το συνειδητοποιήσαμε μετά, όταν κλείστηκε και νομίζαμε ότι δεν ήθελε να έχει επαφή με κανέναν μας. Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέραμε. Δεν είχαμε καμία επαφή. Όταν κάποιος αποσύρεται και δεν θέλει, δεν επιμένεις», εξομολογείται η Κατιάνα Μπαλανίκα, κλείνοντας τις δηλώσεις της προς τους ρεπόρτερ.

Πριν από τρία χρόνια, στα τέλη Μαρτίου του 2023, η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε δώσει μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και είχε αναφερθεί στον δεσμό που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαρίνο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (13.03.2026) τα αγαπημένα του πρόσωπα και πλήθος καλλιτεχνών τον συντρόφευσαν στην τελευταία του κατοικία στο Κοιμητήριο Βούλας, καθώς την Τρίτη (10.03.2026), ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.