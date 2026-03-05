Lifestyle

Κέιτ Μος: Η αντίδρασή της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι που συζητήθηκε – «Σε παρακαλώ, μην με αγγίζεις»

Το διάσημο supermodel δεν έκρυψε την ενόχλησή του αλλά δικαιολογήθηκε
Κέιτ Μος
Κέιτ Μος / REUTERS / Maja Smiejkowska

Ούτε να την αγγίζουν δεν θέλει η Κέιτ Μος. Το μοντέλο εμφανμίστηκε ενοχλημένο στην επίδειξη μόδας του οίκου μόδας YSL μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που η 52χρονη Κέιτ Μος έφτανε στον χώρο της εκδήλωσης στο Παρίσι μαζί με το μοντέλο Φράνκι Ράιντερ από τις ΗΠΑ, κάποιος προσπάθησε να την αγγίξει με την ίδια να δηλώνει την ενόχλησή της.

«Σε παρακαλώ, μην με αγγίζεις! Δεν μου αρέσει! Δεν μου αρέσει καθόλου να με χειρίζονται με βία. Ξέρεις τι κάνουν οι άνθρωποι…» ακούγεται να λέει η Κέιτ Μος στο βίντεο.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η Daily Mail, άρχισε να διηγείται μια ιστορία για μια φορά που κάποιος την άγγιξε κάνοντας τις σχετικές χειρονομίες προς τη φίλη της, πριν να μπουν και οι δύο στον χώρο της εκδήλωσης.

