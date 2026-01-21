Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό χέρι – χέρι στο Νταβός: Τρυφερά βλέμματα και στιλ Πρώτης Κυρίας

Πρώτη επίσημη εμφάνιση έκανε στο Νταβός, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, και η νέα αγαπημένη του, η Αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.

Η εμφάνιση της Κέιτι Πέρι σχολιάστηκε ως μία εμφάνιση Πρώτης Κυρίας, ασχέτως που Τριντό δεν είναι πλέον πρωθυπουργός του Καναδά.

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έφτασαν πιασμένοι χέρι – χέρι στο φόρουμ του Νταβός, με την Κέιτι Πέρι να κάθεται στην πρώτη σειρά παρακολουθώντας την ομιλία του συντρόφου της.

Katy Perry & Justin Trudeau spotted together again omfg pic.twitter.com/J9WbSU5Yh8 — kanishk (@kaxishk) January 20, 2026

Μάλιστα, όταν εκείνος την έψαχνε με το βλέμμα του ανάμεσα στο πλήθος, τη στιγμή που την εντόπισε, της έκανε ματάκια, στιγμιότυπο που κατέγραψε ο φακός με την Κέιτι Πέρι να ανταποδίδει κλείνοντάς του και αυτή το μάτι, χαμογελώντας.

Για την εκδήλωση, η Κέιτι Πέρι επέλεξε ένα ασυνήθιστα σοβαρό σύνολο – σε μεγάλη αντίθεση με αυτά που φορά στις συναυλίες της ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της σε έναν χαμηλό κότσο.

Οι φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν πριν από περίπου έξι μήνες, όταν η Πέρι είχε μόλις χωρίσει από τον επί χρόνια σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, και ο Τριντό είχε χωρίσει από την τότε σύζυγό του. Οι δύο προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά οι πρώτες εικόνες από ένα ρομαντικό δείπνο ενίσχυσαν τις φήμες.

Η παρουσία του Τριντό σε συναυλία της Πέρι επιβεβαίωσε τις υποψίες, και το ταξίδι τους στην Ιαπωνία αποτέλεσε το σημείο όπου και οι δύο παραδέχτηκαν δημόσια ότι είναι μαζί.

Στις 8 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι νέβασε στα social media την πρώτη φωτογραφία της να φιλάει τον Τζάστιν Τριντό, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.