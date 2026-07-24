Κέιτι Πέρι: «Σ’ αγαπώ μωρό μου» φώναξε στον Τζάστιν Τριντό από τη σκηνή στη Μάλτα

Η Κέιτι Πέρι εξέφρασε δημόσια την αγάπη της στον Τζάστιν Τριντό κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στη Μάλτα, όταν του φώναξε από τη σκηνή «σ’ αγαπώ μωρό μου».

O πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό βρέθηκε την Τετάρτη (22.07.2026) στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV, ανάμεσα στους θεατές της μεγάλης μουσικής διοργάνωσης. Πριν ερμηνεύσει το τραγούδι «I’m His, He’s Mine», η Κέιτι Πέρι αναφέρθηκε στον Τριντό από τη σκηνή, λέγοντας πως θέλει να του αφιερώσει το κομμάτι.

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«Θα αφιερώσω αυτό στο αγόρι μου. Αγαπώ όταν έρχεται στις συναυλίες μου, πάντα με κάνει τόσο χαρούμενη. Σ’ αγαπώ, μωρό μου», του φώναξε.

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Η συναυλία της τραγουδίστριας στη Μάλτα προσέλκυσε περίπου 30.000 θεατές, με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να παρακολουθεί την εμφάνισή της από ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της The Sun, ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός έχει βρεθεί σε αρκετές εμφανίσεις της τραγουδίστριας κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας της.

Η νέα σχέση της τραγουδίστριας φαίνεται πως έχει επηρεάσει τη δημιουργία του επόμενου άλμπουμ της. Όπως αναφέρεται, η Πέρι έχει αφήσει πίσω της τα τραγούδια που σχετίζονται με τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ και ετοιμάζει μουσική που αντικατοπτρίζει τη νέα περίοδο της ζωής της.