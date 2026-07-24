Ο Νίκος Γκέλια για το χωρισμό του: «Όλα μέσα στη ζωή είναι, σημασία έχει να είσαι καλά»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» βρέθηκε ο Νίκος Γκέλια το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με την Αθηναϊδα Νέγκα. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το διαζύγιό του.

«Δεν αγχώνομαι εύκολα στη ζωή μου. Για να αγχωθώ, θα πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό. Αγχώνομαι για την κόρη μου και για τη δουλειά μου. Αλλιώς, για οτιδήποτε άλλο εξωγενές, που δεν περνάει από το χέρι μου, δεν αγχώνομαι», είπε αρχικά ο Νίκος Γκέλια.

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Ο ηθοποιός μίλησε και για την ενσυναίσθηση λέγοντας πως ο τρόπος που την εκδηλώνει μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρος.

«Θαυμάζω την ενσυναίσθηση των ανθρώπων. Εγώ νόμιζα πως την είχα, αλλά μάλλον την έχω στους ρόλους. Δεν το έχω τόσο στον περίγυρό μου. Ο τρόπος που εκδηλώνω το να συμπάσχω μαζί σου μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρος όσο θα ήθελες να είναι».

Για τον χωρισμό του από την μητέρα της κόρης του, ο Νίκος Γκέλια ανέφερε: «Όλα μέσα στη ζωή είναι. Δεν είναι κακό αυτό. Οι άνθρωποι δεν φεύγουν, δηλαδή, κατ’ εμέ. Αλλάζει η συνθήκη μόνο, αυτό. Ούτε θα φύγουν τα χρόνια από τη ζωή μας. Αλλάζει η συνθήκη που βρίσκεσαι με αυτούς τους ανθρώπους και σημασία έχει να είσαι καλά».