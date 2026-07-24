Ανησυχία για τον Jon Bon Jovi: Διέκοψε συναυλία του στη Νέα Υόρκη λόγω προβλήματος με τη φωνή του

Συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη έληξε νωρίτερα εξαιτίας προβλημάτων με τη φωνή του Jon Bon Jovi. Ο τραγουδιστής ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και διαβεβαίωσε ότι η εμφάνιση θα προγραμματιστεί εκ νέου.

Περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας, ο Jon Bon Jovi είπε στο πλήθος ότι θα έπρεπε να διακόψει την παράσταση καθώς δεν αισθανόταν και πολύ καλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω μιλήσει με κανέναν για τίποτα, αλλά μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτηρίων σας», είπε ο τραγουδιστής σύμφωνα με βίντεο θαυμαστή. «Θα βρούμε μία λύση, εντάξει;. Απλώς περιμένετε θα βρούμε πώς να επαναπρογραμματίσουμε τη συναυλία. Αλλά θα πρέπει να ηρεμήσω απόψε» ανέφερε.

Tonight’s day 8 @BonJovi show ended abruptly due to Jon having sinus infection, a rescheduled show at Madison Square Garden will be figured out #BonJovi

Credit: celebsecrets on IG pic.twitter.com/pnjZGYwTQH — Bon Jovi Updates (@JoviUpdates) July 24, 2026

Εκπρόσωπος του συγκροτήματος δήλωσε στο People: «Ο Jon Bon Jovi μίλησε από τη σκηνή και είπε στους θαυμαστές του ότι πάλευε με μια λοίμωξη στα ιγμόρεια, η οποία οδήγησε στο πρόωρο τέλος της συναυλίας. Στο πλαίσιο των εμφανίσεων των Bon Jovi στο Madison Square Garden, ο Jon Bon Jovi έχει πει επανειλημμένα ότι ήταν χαρά του που επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος».

Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε το 2022 σε επανορθωτική επέμβαση στις φωνητικές χορδές και κατέγραψε την πορεία της αποκατάστασής του στο ντοκιμαντέρ «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story».

Η περιοδεία του συγκροτήματος που περιλαμβάνει τις συναυλίες στο Madison Square Garden καθώς και επερχόμενες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία είναι η πρώτη μεγάλη των Bon Jovi μετά την επέμβαση.