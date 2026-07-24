Βαρύ πένθος για τον Μπεν Άφλεκ – Πέθανε η μητέρα του, έδινε μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Μπεν Άφλεκ καθώς πέθανε η μητέρα του, Κρις Αν Άφλεκ σε ηλικία 83 ετών. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της.

Η Κρις Αν Άφλεκ πέθανε στις 2 Ιουνίου 2026. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας και, σύμφωνα με όσα ανέφερε η οικογένειά της, οι γιατροί τής είχαν δώσει έξι μήνες ζωής.

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Μετά τη διάγνωση, η μεγαλύτερη επιθυμία της ήταν να προλάβει να δει έναν από τους εγγονούς της να αποφοιτά από το λύκειο. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου, όταν παρακολούθησε την τελετή αποφοίτησης έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Δύο ημέρες αργότερα έφυγε ήρεμα στον ύπνο της.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Μπεν Άφλεκ ούτε ο αδελφός τουτ Κέισι Άφλεκ έχουν προβεί σε κάποια δημόσια δήλωση για τον θάνατό της.

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Η Κρις Αν Άφλεκ υπήρξε σταθερό στήριγμα στην καλλιτεχνική διαδρομή των δύο γιων της και τους ενθάρρυνε από τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της υποκριτικής. Μετά το διαζύγιό της από τον πατέρα τους, Τίμοθι Άφλεκ, ανέλαβε σε μεγάλο βαθμό την ανατροφή τους.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 1998. Τότε είχε συνοδεύσει τον Μπεν Άφλεκ