Αναποφάσιστη η Ιωάννα Τούνη για το δώρο του συντρόφου της – «Δεν έχω πάρει στη ζωή μου πιο δύσκολη απόφαση»

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινή της ζωή, κάτι το οποίο το απολαμβάνει.

Αυτή τη φορά, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το πολυτελές δώρο που της χάρισε ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, και ζήτησε από τους ακολούθους της να εκφράσουν την άποψή τους για το αν θα έπρεπε τελικά να το κρατήσει.

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Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη έκανε unboxing του δώρου που της έκανε ο αγαπημένος της και το οποίο ήταν ένα μαύρο πλεκτό φόρεμα. Παρότι ευχαρίστησε τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη για την όμορφη έκπληξη, παραδέχτηκε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είναι σίγουρη αν το συγκεκριμένο κομμάτι ταιριάζει στο προσωπικό της στιλ.

«Δεν έχω πάρει στη ζωή μου πιο δύσκολη απόφαση», λέει χιούμορ και εξήγησε ότι δεν θέλει να στενοχωρήσει τον σύντροφό της, αλλά ταυτόχρονα αναρωτιέται αν θα φορέσει πραγματικά το φόρεμα. Μάλιστα, σημείωσε ότι το νούμερο Medium της φάνηκε αρκετά άνετο και πως πιθανότατα θα της ταίριαζε καλύτερα ένα Small, πριν ζητήσει από τους followers της να αποφασίσουν: «Το κρατάω ή το γυρνάω;»

Να σημειωθεί ότι η Ιωάννα Τούνη έχει εδώ και περίπου έναν χρόνο σχέση με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μέσα από κοινό φιλικό περιβάλλον και έγιναν ζευγάρι το καλοκαίρι του 2025, κρατώντας αρχικά χαμηλούς τόνους.