Ο Τζόνι Ντεπ μεταμορφώνεται σε Σκρουτζ στο πρώτο τρέιλερ του «Ebenezer»

Στη δημοσιότητα έδωσε η Paramount το πρώτο τρέιλερ του «Ebenezer», της νέας ταινίας του Τι Γουέστ, με τον Τζόνι Ντεπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το βίντεο κυκλοφόρησε λίγο μετά την εμφάνιση του ηθοποιού στο Comic-Con, μεταμφιεσμένου ως Εμπενίζερ Σκρουτζ.

Ο Τζόνι Ντεπ στην ταινία υποδύεται τον Εμπενίζερ Σκρουτζ, τον κεντρικό χαρακτήρα της κλασικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Καρόλου Ντίκενς.

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Στα πρώτα πλάνα, ο ηθοποιός παρουσιάζεται με μια σκοτεινή, γοτθική εμφάνιση, που ταιριάζει στο ύφος της ταινίας του σκηνοθέτη Τι Γουέστ. Με έντονο μακιγιάζ, χαρακτηριστική ενδυμασία εποχής, ο Ντεπ δίνει τη δική του εκδοχή στον γνωστό φιλάργυρο και κυνικό ήρωα.

Δείτε το τρέιλερ του «Ebenezer»

Το τρέιλερ παρουσιάζει έναν διαφορετικό Σκρουτζ, με στοιχεία «μαύρου χιούμορ» και πιο κωμικές στιγμές, ενώ παράλληλα διατηρεί τη σκοτεινή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τις ταινίες του Τι Γουέστ.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο χαρακτήρας του Τζόνι Ντεπ εμφανίζεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, ενώ σε άλλο πετά χιονόμπαλες σε ένα ζευγάρι.

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Στην έναρξη του τρέιλερ γίνεται αναφορά σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του Ντεπ, όπως ο Τζακ Σπάροου από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» και ο Έντουαρντ από τον «Ψαλιδοχέρη», πριν ο ίδιος, ως Σκρουτζ, κοιτάξει την κάμερα και πει: «Είναι ωραίο που επέστρεψα».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Αντρέα Ράιζμπορο, Ιαν ΜακΚέλεν, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Ρούπερτ Γκριντ και Τραμέλ Τίλμαν. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου 2026.