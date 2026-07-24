Lifestyle

Σοφία Βεργκάρα: Ο χορός της με εφαρμοστό ροζ φόρεμα στη Μύκονο – Δείτε βίντεο

Η γνωστή τραγουδίστρια απολαμβάνει τις νύχτες στην «κοσμοπολίτισσα» στο έπακρον
Σοφία Βεργκάρα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη Μύκονο παραμένει η Σοφία Βεργκάρα, απολαμβάνοντας τόσο τις παραλίες του νησιού όσο και την νυχτερινή ζωή της «κοσμοπολίτισσας».

Σε νέο βίντεο που ανέβασε η Σοφία Βεργκάρα στο Instagram, διακρίνεται να χορεύει σε νυχτερινό μαγαζί, φορώντας ένα εντυπωσιακό, εφαρμοστό, ρο και στράπλες φόρεμα.

«Νύχτες στη Μύκονο», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο φακός έπιασε τη Σοφία Βεργκάρα να απολαμβάνει το φαγητό γνωστού εστιατορίου στη Μύκονο. Τους εκλεκτούς μεζέδες συνόδευσε με ούζο που φαίνεται πως την «ξετρέλανε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
249
106
99
99
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo