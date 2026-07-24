Σοφία Βεργκάρα: Ο χορός της με εφαρμοστό ροζ φόρεμα στη Μύκονο – Δείτε βίντεο

Στη Μύκονο παραμένει η Σοφία Βεργκάρα, απολαμβάνοντας τόσο τις παραλίες του νησιού όσο και την νυχτερινή ζωή της «κοσμοπολίτισσας».

Σε νέο βίντεο που ανέβασε η Σοφία Βεργκάρα στο Instagram, διακρίνεται να χορεύει σε νυχτερινό μαγαζί, φορώντας ένα εντυπωσιακό, εφαρμοστό, ρο και στράπλες φόρεμα.

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«Νύχτες στη Μύκονο», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο φακός έπιασε τη Σοφία Βεργκάρα να απολαμβάνει το φαγητό γνωστού εστιατορίου στη Μύκονο. Τους εκλεκτούς μεζέδες συνόδευσε με ούζο που φαίνεται πως την «ξετρέλανε».