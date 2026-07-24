Lifestyle

Οργή για τη Ροσαλία μετά την κοινοποίηση ανάρτησης για την ήττα της Αργεντινής στο Μουντιάλ – Ζητούν μποϊκοτάζ των συναυλιών της

Η αναδημοσίευση ενός βίντεο στο TikTok της Αμερικανολιβανέζας ηθοποιού Μία Χαλίφα θεωρήθηκε προσβολή στην Αργεντινή
Ροσαλία
Ροσαλία / Europa Press via AP
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Η Ισπανίδα σταρ της ποπ Ροσαλία αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην Αργεντινή, αφού κοινοποίησε μια ανάρτηση σχετικά με την ήττα της Εθνικής ομάδας της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, η οποία προκάλεσε οργή λίγες μέρες πριν από τις συναυλίες της τραγουδίστριας στο Μπουένος Άιρες.

Η κοινοποίηση ενός βίντεο στο TikTok της Αμερικανολιβανέζας ηθοποιού Μία Χαλίφα – στο οποίο η Χαλίφα γιορτάζει τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής με το μήνυμα «Πώς ακούγεται η ζωή τώρα που οι ‘πέρλες’ ηττήθηκαν», με τη συνοδεία του τραγουδιού της Ροσαλίας «La Perla» – θεωρήθηκε προσβολή στην Αργεντινή.

Στην ισπανική αργκό η λέξη «perla» αναφέρεται σε ταραχοποιούς, προβληματικούς ή δύσκολους ανθρώπους.

Αφού διέγραψε την ανάρτηση, η Ροσαλία ζήτησε συγγνώμη στο Instagram την Τετάρτη (23.07.2026), εξηγώντας ότι είχε κοινοποιήσει το βίντεο χωρίς να γνωρίζει πραγματικά «τι έλεγε».

Η αντίδραση της Ροσαλίας

«Μόνο αγάπη έχω για την Αργεντινή», υποστήριξε.

Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα πριν από την πρώτη από τις τέσσερις sold-out συναυλίες της «Lux Tour» στο Μπουένος Άιρες, ορισμένοι χρήστες των social media ζητούν μποϊκοτάζ της Ροσαλία.

«Τι θα γινόταν αν ζητούσαμε επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια;», «Επέστρεψα τα εισιτήρια που αγόρασα για τις ανιψιές μου. Αποφάσισαν μόνες τους να μην έρθουν να σας δουν (…) απογοητεύσατε πολύ τους Αργεντινούς θαυμαστές σας» και η φράση «επιστροφή εισιτηρίων» συγκαταλέγονται στα σχόλια κάτω από την τελευταία ανάρτηση της Ισπανίδας καλλιτέχνη.

Πηγές εντός της διοργάνωσης της συναυλίας στο Μπουένος Άιρες δήλωσαν στο AFP ότι ο αριθμός των αιτημάτων επιστροφής χρημάτων είναι ασήμαντος σε σύγκριση με τα 50.000 εισιτήρια που έχουν πουληθεί.

Ωστόσο, μια συμφωνική συναυλία προς τιμήν της Ροσαλίας, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη σε ένα μουσείο στην επαρχία της Κόρδοβα (κεντρική Αργεντινή), ακυρώθηκε. Οι διοργανωτές εξήγησαν σε ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν «πολυάριθμα μηνύματα μίσους».

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