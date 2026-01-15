Κίφερ Σάδερλαντ: «Θα σε σκοτώσω», οι τρεις λέξεις που είπε στον οδηγό ταξί πριν συλληφθεί

Ο ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ έχασε την ψυχραιμία του και απείλησε οδηγό Uber ότι θα τον σκοτώσει αν δεν σταματούσε το όχημα – γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

Ο ηθοποιός συνελήφθη στο Χόλιγουντ έπειτα από καταγγελία οδηγού Uber, ότι τον απείλησε και του επιτέθηκε σωματικά, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ποινικές απειλές και χρήση βίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, ο Κίφερ Σάδερλαντ κάλεσε Uber αργά το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026, αφού είχε δειπνήσει με φίλο του, ζητώντας από τον οδηγό να τον μεταφέρει στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φέρεται να ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει και να τον αφήσει, ενώ στη συνέχεια τον απείλησε λέγοντάς του:

«Σταμάτα αλλιώς θα σε σκοτώσω», σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού.

Ο τελευταίος κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 00:15 τοπική ώρα, αναφέροντας ότι δέχτηκε επίθεση από τον Σάδερλαντ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ηθοποιός είχε ασκήσει σωματική βία και είχε προβεί σε ποινικές απειλές σε βάρος του οδηγού.

Ο Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη με την κατηγορία κακουργήματος και αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο βαραβευμένος με Emmy ηθοποιός, αντιμετώπισε κατηγορίες για επίθεση και το 2009, καθώς φέρεται να είχε εμπλακεί σε επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο, όπου χτύπησε έναν σχεδιαστή μόδας.