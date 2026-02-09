Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο Super Bowl

Το Super Bowl παρακολούθησαν μαζί η Κιμ Καρντάσιαν και ο οδηγός της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον και έτσι οι φήμες περί σχέσης… φουντώνουν για τα καλά αφού αυτή ήταν και η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους.

Καρντάσιαν και Χάμιλτον βρέθηκαν στη σουίτα των VIP στον τελικό του Super Bowl μαζί με Τιμ Κουκ, Κένταλ Τζένερ, Χάιλι Μπίμπερ και άλλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση των δύο ήρθαν μετά από ταξίδι της Καρντάσιαν στη Βρετανία για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Χάμιλτον.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton are seemingly confirming their rumored romance as the two were spotted together at the Super Bowl. pic.twitter.com/vDMTaSAMhy — Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τους απόλαυσαν τότε ένα ιδιωτικό δείπνο και μασάζ σε πολυτελές σημείο που περνούν χρόνο διάσημα πρόσωπα. Η τηλεπερσόνα προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το ιδιωτικό της τζετ αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών, προκειμένου να περάσει μόλις 24 ώρες με τον Λιούις Χάμιλτον, συνοδευόμενη από τρεις σωματοφύλακες.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026



Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα The Sun: «Φαίνονταν όλα πολύ ρομαντικά. Η Κιμ και ο Λιούις χρησιμοποίησαν όλες τις παροχές που υπήρχαν διαθέσιμες. Είχε μαζί της δύο σωματοφύλακες και ο Λιούις έναν προσωπικό φύλακα, αλλά παρέμεναν στο παρασκήνιο».

Η Κιμ και ο Λιούις είναι εδώ και χρόνια φίλοι και έχουν απαθανατιστεί μαζί στο παρελθόν με τους τότε συντρόφους τους, Κάνιε Γουέστ και Νικόλ Σέρζινγκερ, το 2014 στα βραβεία GQ Men of the Year στο Λονδίνο. Το 2015, ο ράπερ είχε καλέσει τον Λιούις να περάσει το Πάσχα με την οικογένειά του μαζί τους.