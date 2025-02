Κιμ Καρντάσιαν: Με μπικίνι σε φωτογραφία του 1994 όταν ήταν μόλις 14 ετών

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε μια φωτογραφία της από το παρελθόν και την εφηβική της ηλικία. Η διάσημη πλέον επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα, ανέβασε στο Instagram μια εικόνα της με μπικίνι σε ένα μπαλκόνι. Η 14χρονη τότε είχε κοντά μαλλιά και κοιτούσε τον φωτογραφικό φακό.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Κιμ Καρντάσιαν έγραψε μόνο τη χρονολογία που τραβήχτηκε η φωτογραφία, το μακρινό 1994.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χρόνια πέρασαν και η Κιμ Καρντάσιαν έγινε διάσημη και πλούσια. Η συνολική της περιουσία έφτασε περίπου τα 325.000.000 δολάρια το 2018, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Έγινε ευρέως γνωστή από το 2007 και έπειτα, μέσω του ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από λίγες μέρες η Κιμ Καρντάσιαν έβγαλε φωτογραφίες με ξανθά μαλλιά και σέξι εσώρουχα για τις ανάγκες της σειράς ρούχων της, θέλοντας να θυμίσει κάτι από Μπριζίτ Μπαρντό. Τις φωτογραφίες ανέβασε η ίδια στο Instagram. Ωστόσο, οι ακόλουθοί της μπερδεύτηκαν καθώς δεν είδαν ομοιότητα με τη θρυλική Γαλλίδα καλλονή αλλά σχολίαζαν με σκωπτικό τρόπο τις πλαστικές που έχει κάνει, το υπερβολικό μακιγιάζ και την εκτεταμένη επεξεργασία των φωτογραφιών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα πρόσωπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεπερνώντας τους 59 εκατομμύρια ακολούθους στο Twitter και τους 114 εκατομμύρια στο Instagram. Η σελίδα της στο Facebook αριθμεί επίσης 29 εκατομμύρια. Πολλές από τις αναρτήσεις της, όπως η παρακάτω, γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες.