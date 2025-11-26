Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είναι απίστευτος» επανέλαβε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε νέα νυχτερινή έξοδο

Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Κωνσταντίνος Αργυρός διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις που κάνουν το τελευταίο διάστημα. Το βράδυ της Τρίτης (25-11-2025) η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Ελλάδα, ρωτήθηκε ξανά για τον δημοφιλή τραγουδιστή από δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και δεν αρνήθηκε να απαντήσει.

Όπως είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει απίστευτο ταλέντο και ανυπομονεί να τον συναντήσει ξανά, όταν επιστρέψει στην Ελλάδα. «Είμαστε καλοί φίλοι, είναι απίστευτος και η οικογένειά του με εμένα» είπε αρχικά η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Ελλάδα.

«Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στο Barclays Center. Και η γυναίκα του και το μωρό του, είναι αξιαγάπητοι. Ανυπομονώ να τον καλωσορίσω πίσω στην Αθήνα».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ που απέσπασε για ακόμα μια φορά κολακευτικά σχόλια για τις στιλιστικές επιλογές της, ρωτήθηκε και για την προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι η καλύτερη προσωπικότητα, είναι ένα θαυμάσιο πλάσμα» είπε και πρόσθεσε: «Είναι ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ».

«Αγαπάει τη μουσική μου και αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, πάντα δείχνει αγάπη, πάντα δείχνει σεβασμό στην Ελλάδα και πάντα είναι πάρα πολύ δοτική και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι» είχε πει προ ημερών ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τη φιλία του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε δεξίωση που είχε παραθέσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι προς τιμήν του υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Νταγκ Μπέργκαμ και του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ήταν στη λίστα των καλεσμένων.

Μια μέρα νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρεσβευτής είχε δειπνήσει σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη σύζυγό του, να βρίσκονται και πάλι στη λίστα των καλεσμένων.

Στις 2 Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε απαστράπτουσα στο κέντρο διασκέδασης όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και διασκέδασε υπό τους ήχους των επιτυχιών του.