Klavdia: «Φρίκαρα μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision, με τον OGE δείχναμε αγαπημένοι αλλά είχαμε αντιπαραθέσεις»

«Ο χωρισμός μου με τον OGE ήταν καθαρή σύμπτωση, εντελώς συγκυριακό με την Eurovision», ξεκαθάρισε η Klavdia.

Καλεσμένη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31.12.2025) στο «Στούντιο 4» στην τελευταία εκπομπή για το 2025 ήταν η Klavdia, η οποία μίλησε για τον χωρισμό της από τον OGE, ξεκαθαρίζοντας ότι η Eurovision δεν έπαιξε ρόλο και πως το τέλος της σχέσης τους ήταν συγκυριακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σίγουρα θα μιλάς για τον χωρισμό μου με τον OGE», είπε απευθυνόμενη στον Θανάση Αναγνωστόπουλο, προσθέτοντας: «Δεν ήμασταν πολύ καιρό μαζί, στον έναν χρόνο τελείωσε η σχέση μας».

Και πρόσθεσε: «Αγαπημένοι μπορεί να δείχναμε, αλλά είχαμε και εμείς τις αντιπαραθέσεις μας, αρκετά συχνές, οπότε υπήρχε σύγκρουση προσωπικοτήτων. Στην προκειμένη ήταν καθαρή σύμπτωση, εντελώς συγκυριακό»

Σε άλλο σημείο, η Klavdia ανέφερε: «Πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και πολλές φορές για καλό. Όταν δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν και έχουν πολύ συχνά αντιπαραθέσεις, δεν περνάει κανένας καλά. Όταν ο καθένας τραβάει τον δρόμο του, είναι καλύτερα. Ήμουν σε μια φάση που δούλευα σαν ρομποτάκι, αλλά αυτό δεν ήταν η αιτία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την συμμετοχή της στην Eurovision η 23χρονη είπε: «Εγώ πήγα στον εθνικό τελικό με έναν αέρα ότι “πάω να με γνωρίσει ο κόσμος και λίγο πιο πολύ οι Eurofans”. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα κερδίσω. Είχα προετοιμαστεί για το σενάριο ότι δεν θα κερδίσω. Και τελικά κερδίζω. Και κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου τις επόμενες δύο μέρες για να συνειδητοποιήσω τι έχω να κάνω».

Η ίδια είπε πως είχε ζητήσει από την οικογένειά της να μην της μεταφέρει όσα λέγονται για εκείνη στις τηλεοπτικές εκπομπές, ώστε να συνειδητοποιήσει τι θα επακολουθούσε μέχρι να ανέβει στη σκηνή της Eurovision.

«Φρικάρα. Γινόταν πανικός στο σπίτι, οι τηλεοράσεις στη διαπασών με τα πάνελ. Τους έλεγα “μη μου πείτε τίποτα, δεν θέλω να ακούσω τι είπαν”. Ήθελα απλά να συνειδητοποιήσω τι έρχεται τους επόμενους μήνες. Μετά μπήκα στο mode ρομποτάκι. Από τη στιγμή που πάμε, πάμε», σημείωσε.

Η κατάκτηση της 6ης θέσης με την «Αστερομάτα» ξεπέρασε τις αρχικές της προσδοκίες: «Είχα θέσει άλλα expectations για τη Eurovision και πήγε πολύ, πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα. Μετά τη Eurovision ήρθε μια τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, τόση αγάπη, τόση στήριξη. Άκουγα συχνά ότι “είναι τόσο ωραίο το τραγούδι, είναι τόσο ελληνικό, που νιώθουμε περήφανοι και δεν μας ενδιαφέρει τι θέση θα πάρουμε”. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό, ότι ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι σαν τραγούδι».

Στην ίδια συνέντευξη θυμήθηκε τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι προκρίνεται στον μεγάλο τελικό, κάνοντας λόγο για βασανιστικά δευτερόλεπτα. «Στον ημιτελικό πέρασαν τα πάντα από το κεφάλι μου. Ήταν βασανιστικά δευτερόλεπτα. Έκανα σενάρια για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, σε περίπτωση αποτυχίας. Αλλά ήμουν σίγουρη για εμένα, ότι θα ανέβω στη σκηνή και θα αποδώσω. Για τα αποτελέσματα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, άνθρωποι ψηφίζουν. Δεν πήγα για τον εαυτό μου, κουβαλούσα μια χώρα», περιέγραψε.