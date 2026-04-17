Klavdia για τη νομική διαμάχη με πρώην σύντροφό της: «Έχει λήξει, δικαστικά είναι υπέρ μου»

Η Klavdia απαντά στο «Breakfast@Star» για πρώτη φορά για τη δικαστική διαμάχη, με πρώην σύντροφό της, για το ενδεχόμενο διαρροής προσωπικών στιγμών τους.

Η Klavdia ανέφερε πως το θέμα έχει κλείσει δικαστικά και είναι υπέρ της αλλά και πως ο Oge δεν έχει καμία εμπλοκή, όπως αρχικά είχε γραφτεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το θέμα για μένα έχει λήξει. Δικαστικά είναι υπέρ μου. Από ’κει και πέρα, ήταν μια πολύ κακόβουλη πράξη αυτή εναντίον μου, θεωρώ, και το πιο δυσάρεστο ήταν ότι ενεπλάκη το όνομα του Oge, χωρίς να υπάρχει καμία εμπλοκή του ανθρώπου αυτού», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια θέλησε να στρέψει τη συζήτηση στα επαγγελματικά της σχέδια, αφήνοντας πίσω της το συγκεκριμένο ζήτημα: «Από ’κει και πέρα… Catharticus την Παρασκευή… Πάμε στο Λονδίνο να τραγουδήσουμε σε ένα Eurovision party, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Klavdia.

Σε ερώτηση για το αν τη στεναχώρησε όλη αυτή η υπόθεση, προτίμησε να μην επεκταθεί, αποφεύγοντας ευγενικά να δώσει περαιτέρω απάντηση.

H τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε τη χώρα μας πέρυσι στον διαγωνισμό της Eurovision, σχολίασε τον φετινό εκπρόσωπο στον μουσικό διαγωνισμό λέγοντας: «Ο Αkylas πιστεύω ότι θα τα πάει τέλεια. Είναι καταπληκτικός».