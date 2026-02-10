Klavdia: Το μονόπετρο που φούντωσε τις φήμες περί γάμου

Σε μία πολύ καλή φάση ζωής φαίνεται να βρίσκεται η Klavdia, καθώς είναι σε νέα σχέση και οι φήμες λένε ότι η νεαρή τραγουδίστρια και ο σύντροφός της κάνουν σχέδια γάμου.

Την αποκάλυψη έκανε το πρωί της Τρίτης (10.02.2026) η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι μία γνωστή τραγουδίστρια παντρεύεται, ενώ παράλληλα μία συνεργάτιδά της είπε και το όνομα της Klavdia.

«Και αύριο, παιδιά, σας έχουμε και είδηση φωτιά! Γιατί παντρεύεται τραγουδίστρια… γνωστή», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Έπειτα η συνεργάτιδα της εκπομπής Αθηνά Κλήμη, αποκάλυψε: «Δε ξέρουμε αν παντρεύεται ή όχι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι, είδαμε την Klavdia με τον σύντροφό της στις πρόβες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν είναι από τον χώρο ο σύντροφός της, δε γνωρίζουμε το όνομά του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, είναι πάρα πολύ καλά. Ένα δαχτυλίδι μπορείς να το πάρεις και σαν δώρο».

«Αθηνά, εμένα με συγχωρείς, αλλά κόσμος στενός που την ακολουθεί, μου είπε ότι φοράει ένα δαχτυλίδι και προχθές ανέβασε ένα story “I do”. Στους στενούς. Τι σημαίνει το “I do” και το δαχτυλίδι; Να λέμε και την είδηση όπως είναι», είπε στη συνέχεια η Ανθή Βούλγαρη, μετά το 7.30ο λεπτό.

Πριν από λίγο καιρό, η Klavdia μιλώντας στην εκπομπή «Τετ Α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος είχε αναφερθεί στον χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της, Oge και έκτοτε δεν έχει αναφερθεί δημοσίως στην προσωπική της ζωή.

«Μετά τη Eurovision υπήρξε ένας χωρισμός αλλά νομίζω και η Eurovision να μην υπήρχε στη μέση… είχε να κάνει καθαρά με το ότι υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων. Δεν μπορούσε αυτό να ευδοκιμήσει και να λειτουργήσει και για τους δυο μας. Ούτε στον Oge έκανε αντίστοιχα καλό, στον ίδιο και στη δουλειά του. Νιώθαμε ότι κρατάει ο ένας πίσω τον άλλον», είχε πει η νεαρή καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision του 2025.