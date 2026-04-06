Κλέλια Ανδριολάτου: Η επίσημη ανακοίνωση της Panik για την ένταξή της στο δυναμικό της

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει στην επαγγελματική της πορεία η Κλέλια Ανδριολάτου, μετά το «διαζύγιο» με την εταιρεία της Έλενας Χριστοπούλου. Από την Κυριακή (06.04.2026) είχε γίνει γνωστό ότι η όμορφη ηθοποιός ανήκει πλέον στο δυναμικό της Panik και μία ημέρα αργότερα ανακοινώθηκε και επισήμως.

Η Panik καλωσόρισε την Κλέλια Ανδριολάτου και τόσο εκείνη όσο και ο Γιώργος Αρσενάκος μίλησαν για αυτό το νέο επαγγελματικό τους βήμα.

«Ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, καλωσορίζει την Κλέλια Ανδριολάτου στο Panik Agency», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

«Η Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί ένα από τα πιο χαρισματικά και λαμπερά πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών, εντός και εκτός Ελλάδας, συνδυάζοντας σπάνιο ταλέντο, σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία», δήλωσε για αυτή τη συνεργασία ο Γιώργος Αρσενάκος.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα μου συνεργασία με το Panik Agency. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει με πολλή όρεξη, νέες προκλήσεις και δημιουργικότητα», είπε με τη σειρά της η Κλέλια Ανδριολάτου.

«Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές παρουσίες στον χώρο του θεάματος μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε μεγάλες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, όπως η παράσταση “ζ-η-θ, ο Ξένος” στο θέατρο της Επιδαύρου και η σειρά “Maestro”.

Το Panik Agency και η Κλέλια Ανδριολάτου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια στρατηγική συνεργασία με δημιουργικότητα και όραμα, έτοιμοι να κατακτήσουν μαζί νέες κορυφές», αναφέρει ακόμα η επίσημη ανακοίνωση της Panik.

Σημειώνεται ότι η Κλέλια Ανδριολάτου και η Έλενα Χριστοπούλου διατηρούν ακόμα μία δυνατή φιλική σχέση, ενώ η ηθοποιός έχει συνάψει μία διεθνή συνεργασία με ένα γνωστό ατζέντη, ο οποίος βοηθάει ανθρώπους που είναι εκτός Αμερικής να πάνε στο Hollywood και να κάνουν κάστινγκ για ταινίες.