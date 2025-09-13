Συμβαίνει τώρα:
Κλέλια Ανδριολάτου: Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας στη Μύκονο

Ανέβηκε με το μαγιό της σε καρότσα που μετέφερε καρπούζια
Κλέλια Ανδριολάτου
Η Κλέλια Ανδριολάτου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Κλέλια Ανδριολάτου μετά τη συμμετοχή της στο «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έχει δει την καριέρα της να εκτοξεύεται και μάλιστα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πήρε μέρος σε μία νέα ταινία.

Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας της με τίτλο «Mykonos» που πραγματοποιήθηκαν στο νησί των «ανέμων». Η Κλέλια Ανδριολάτου μαγνήτισε τα βλέμματα φορώντας ένα λευκό μπικίνι και ένα κίτρινο παρεό.

Η πανέμορφη πρωταγωνίστρια στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνεται να μη φοράει ίχνος μακιγιάζ, ενώ για τις ανάγκες του σεναρίου – προφανώς – χρειάστηκε να μπει στην καρότσα ενός φορτηγού που μετέφερε καρπούζια. 

Κλέλια Ανδριολάτου
Η Κλέλια Ανδριολάτου με λευκό μπικίνι /
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Κλέλια Ανδριολάτου
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα /
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Κλέλια Ανδριολάτου
Σκηνή από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας στη Μύκονο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Κλέλια Ανδριολάτου
Μία νέα ταινία ετοιμάζει η νεαρή ηθοποιός / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Λεπτομέρειες για την νέα παραγωγή που συμμετέχει δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι το φθινόπωρο η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στο νησί των Ανέμων για την ταινία «Mykonos», την πρώτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως παραγωγού.

Κλέλια Ανδριολάτου
Η Κλέλια Ανδριολάτου για τις ανάγκες του σεναρίου μπήκε σε καρότσα με καρπούζια /
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Ήμουν με τον σύντροφό μου, όμως δεν θέλω να εκθέτω ανθρώπους που δεν είναι μέσα στα πράγματα. Είμαι πολύ καλά στα προσωπικά μου. Θα ήθελα ιδανικά να μην είχε πάρει διάσταση όλο αυτό. Δεν το κατάλαβα κιόλας. Θα ήθελα να το είχαμε αποφύγει», είχε δηλώσει πρόσφατα για την προσωπική της ζωή.

Πρόσφατα, η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε την Κλέλια Ανδριολάτου στα διαλείμματα των γυρισμάτων στην περιοχή του Άγιου Σώστη.

