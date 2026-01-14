Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: Είναι ένας κύριος με όλη τη σημασία της λέξης

Κωνσταντίνα Ευριπίδου και Φίλιππος Μιχόπουλος παραμένουν σε σχέση και όπως φαίνεται από τη συνέντευξη της παρουσιάστριας στο περιοδικό «Down Town», η αγάπη τους δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου. Είναι μαζί από το Φθινόπωρο του 2024 και κάνουν σχέδια για το μέλλον.

Όπως αναφέρει η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, ο Φίλιππος Μιχόπουλος είναι ο άνθρωπος που έψαχνε. «Ένας κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης» όπως λέει. Κοντά του αισθάνεται ασφάλεια και χαρά. Οι δυο τους αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς ωστόσο να κρύβουν τον έρωτά τους.

«Ο Φίλιππος είναι ένας κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ένας άνθρωπος που μου εμπνέει σταθερότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και χαρά. Ένας πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, που δεν μιζεριάζει ποτέ – πολύ σπουδαίο στοιχείο για εμένα» λέει η Κωνσταντίνα Ευριπίδου.

«Επίσης, είναι το άτομο εκείνο που θα βρει λύσεις, χωρίς να σε απασχολήσει και χωρίς να δραματοποιήσει ένα πρόβλημα. Τόσο, που παρόλο που υπάρχει η απόσταση, νιώθω ανά πάσα στιγμή ότι μπορώ να τον βρω και να είναι δίπλα μου. Με τον Φίλιππο ταιριάζουν απολύτως οι αξίες μας, οι βάσεις και η ανατροφή μας», εξομολογήθηκε η Κωνσταντίνα Ευριπίδου για τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Προ ημερών, η Αθηνά Οικονομάκου, πρώην σύζυγος του Φίλιππου Μιχόπουλου, είχε μιλήσει για την κρίση στον γάμο τους και την περίοδο που η ίδια βρέθηκε στα πρόθυρα της κατάθλιψης.