Κωνσταντίνος Αργυρός: Διαθέσιμη και στο YouTube η μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Royal Albert Hall

Με αυτή τη συναυλία ο τραγουδιστής χάρισε μοναδικές στιγμές, δυνατά συναισθήματα και έγινε πρώτο θέμα σε ελληνικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης
Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει και στο YouTube τη συναρπαστική και sold out συναυλία του στο εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου, κάνοντας το κοινό να βιώσει μία special βραδιά που έγραψε ιστορία. 

Ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης, Κωνσταντίνος Αργυρός, πλαισιωμένος από συμφωνική ορχήστρα και αξιόλογους σολίστες, παρουσίασε στο Royal Albert Hall μία υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση με τρεις θεματικές ενότητες, που χάρισε μοναδικές στιγμές και δυνατά συναισθήματα αλλά και έγινε πρώτο θέμα σε ελληνικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα περιελάβανε μερικές από τις no1 προσωπικές δισκογραφικές επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών που έχουν αφήσει εποχή, καθώς και τραγούδια από την πλούσια μουσική παράδοση και κληρονομιά της χώρας μας, που έδωσαν «άρωμα» Ελλάδας στο φημισμένο θέατρο του Λονδίνου.

