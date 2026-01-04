Κωνσταντίνος Αργυρός για Αλεξάνδρα Νίκα: Αν το θέλει ο Θεός, θα τη μεγαλώσουμε την οικογένειά μας

Λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τον γιο τους, στενούς συγγενείς και φίλους τους. Το ζευγάρι παραμένει ερωτευμένο και κάνει κοινά όνειρα για το μέλλον. Το 2025 ήταν μια χρονιά ορόσημο στη σχέση τους και αισιοδοξούν πως και το 2026 θα είναι γεμάτο από στιγμές ευτυχίας για εκείνους.

Σε δηλώσεις που εξασφάλισε η δημοσιογράφος, Κορύνα Μανταγάρη, για λογαριασμό της RealLife, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλάει για την Αλεξάνδρα Νίκα και το ενδεχόμενο να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τονίζει πως η ζωή του απέκτησε άλλο νόημα μετά τον ερχομό του γιου του, Βασίλη.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα», εξομολογείται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και συμπληρώνει: «Αν το θέλει ο Θεός, θα τη μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Αυτός αποφασίζει».

Πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είδε την εμβληματική συναυλία του στο Royal Albert Ηall να γίνεται ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάστηκε στο θέατρο Παλλάς με σύσσωμη την οικογένειά του να δίνει το παρών. Ο ίδιος, μιλώντας για την επιτυχία που βιώνει δήλωσε ευγνώμων στον κόσμο που τον στηρίζει.

«Ποτέ δε φανταζόμουν ότι θα συμβούν τόσο όμορφα πράγματα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, ευλογημένος, και θα δίνω την καρδιά μου και την ψυχή μου, γιατί το μοναδικό πάθος που έχω είναι αυτή η δουλειά και η αγάπη μου για τη μουσική… Η αγάπη μου γι’ αυτή τη δουλειά δε σταματά ποτέ, οπότε, όσο έχω την οικογένειά μου, έχω και τη ζωντάνια να την αναπτύσσω», είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί. Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά, παύεις να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και αντοχή και μια καρδιά μεγάλη, γεμάτη αγάπη που δύσκολα χωρά σε λέξεις. Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και τον μαθαίνεις ξανά από την αρχή… Αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι μεγαλώνει το παιδί μας μέσα σε αγάπη, φροντίδα και μια ήρεμη καθημερινότητα…

Στην καθημερινότητά μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για την αγάπη που δείχνει ο κόσμος στον Κωνσταντίνο, γιατί είναι κάτι που εκείνος το ανταποδίδει μέσα από το έργο του. Όσοι τον γνωρίζουν καλά, ξέρουν πόσο απλός είναι», είχε εξομολογηθεί από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα τον Νοέμβριο του 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, ενώ τον περασμένο Ιούλιο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Ανάβυσσο. Επιθυμία του ζευγαριού ήταν να μοιραστούν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή με ελάχιστα πρόσωπα από το περιβάλλον τους.

Προ ημερών, η Αλεξάνδρα Νίκα έφτιαξε ειδική μπλούζα των Μπρούκλιν Νετς στον μικρό Βασίλη, με αφορμή τη συναυλία του συζύγου της, όπου στην πλάτη έγραφε το όνομα του «Αργυρός».