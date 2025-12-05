Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο πρόσεχε τους διπλανούς της

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραχώρησε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου για την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1 και μίλησε για όλους και για όλα. Για τις δυσκολίες στην επαγγελματική πορεία του, την Αλεξάνδρα Νίκα με την οποία είναι παντρεμένος αλλά και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που τον έχει αποθεώσει ακόμα και μπροστά στις κάμερες.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέφερε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ότι τον είχε κερδίσει πολύ πριν γίνει γνωστή στην Ελλάδα. Έχει γνωρίσει την οικογένειά της και εκείνη τη δική του. Πριν αναφερθεί όμως σε εκείνη, εστίασε στην Αλεξάνδρα Νίκα. Τη μητέρα του παιδιού του. Τη γυναίκα που κατάλαβε από την πρώτη στιγμή, ότι θα γίνει το άλλο του μισό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εκμυστηρεύτηκε αρχικά για την Αλεξάνδρα Νίκα πως «γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι και όταν την είδα, είπα “νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσω τη ζωή μου”. Οπότε ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες και αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ. Ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ήταν ο άνθρωπος που μου κράταγε συντροφιά και της έλεγα τις ανασφάλειες μου».

«Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι όμως και τόσο δοτικός άνθρωπος και τόσο έξυπνη. Καλό θα ήταν να την γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα αν και δεν της αρέσει τόσο πολύ η δημοσιότητα, δεν την συμπαθεί» πρόσθεσε ο δημοφιλής τραγουδιστής για την σύζυγό του.

«Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, ξέρει πραγματικά την ψυχή μου. Έχει διαβάσει την ψυχή μου, δεν ξέρω πως το έχει καταφέρει, ή εγώ νομίζω πως την έχει διαβάσει. Νιώθω ασφάλεια μαζί της.

Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, μου έδειχνε ότι αγαπάει και θέλει να προστατέψει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι» συμπλήρωσε, επίσης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε και για τη γνωριμία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δηλώνοντας πως «Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου, Έρικ. Πριν καν μπλεχτεί με την πολιτική, έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε. Εκεί κατάλαβα το πόσο, πραγματικά, θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο πρόσεχε τους διπλανούς της, έπαιζε με τα παιδάκια. Είναι ανοιχτή και εκεί με κέρδισε σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω από πολιτικές και ούτε μου αρέσει να κάνω πολιτική και δεν είναι του στιλ μου.

Όταν άρχισε να υπάρχει στον αέρα ότι θα γίνει Πρέσβης, χάρηκα γιατί είπα πως αυτός ο άνθρωπος με τη δύναμη που έχει από την Αμερική και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στην προσωπική μας σχέση, ένιωσα χαρά. Θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και έτι αποκτήσαμε στη συνέχεια μια πιο καλή σχέση.

Γνώρισε την οικογένειά μου κι εγώ τη δική της. Αυτή τη σχέση έχουμε και αυτό που προσπαθώ να κάνω, οι συζητήσεις μας, είναι να της πω ποιες είναι οι ανάγκες τις κοινωνίας. Κι εγώ προέρχομαι από μια γειτονιά, μια περήφανη κοινωνία με τις δυσκολίες. Αν μπορέσω να είμαι βοηθητικός, θα το κάνω” είπε καταληκτικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Όσον αφορά την αμφισβήτηση που δέχτηκε, υπογράμμισε πως «Δε θέλω να κρατάω απωθημένα μέσα μου, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι της άποψης ότι η συγχώρεση είναι αρετή. Μου έκοψαν τη διάθεση τότε αλλά μου έδωσαν το κίνητρο για να τους αποδείξω ότι εγώ κάτι αξίζω και κάτι μπορώ να προσφέρω σε κάτι που εσείς δε βλέπετε. Για πάνω από 5-6 χρόνια είχα γυρίσει όλες τις εταιρίες και δεν με πίστευε κανένας. Πολλές φορές το λέμε μεταξύ μας και γελάμε.

Υπήρχε συγκεκριμένος άνθρωπος, Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία, που ενώ κάποιος ήθελε να χρηματοδοτήσει τη δική μου πορεία, και του είπε: Γιατί βάζεις τα λεφτά σε αυτόν; Θα τα χάσεις’. Χτύπησα το χέρι στο τραπέζι και είπα: ‘κάποια στιγμή αυτό θα το θυμάσαι’. Πραγματικά και μόνο που εκείνος ο άνθρωπος προσφέρθηκε να είναι δίπλα μου, θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή».

Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σημείωσε ότι «Στην πρεμιέρα μου στην Αθήνα, ήρθε ο Γενικός Διευθυντής της Universal. Ο Δημήτρης Γερμενίτης μου είχε πει να παίξω πιάνο και να με συστήσει στην Γαλάνη. Όταν έφευγα από εκεί, μου είπε “Σε πιστεύω πολύ αλλά δεν έχω αυτήν τη στιγμή το budget”. Ήταν κατεβασμένα εμένα τα φτερά μου, οπότε μετά από όλη αυτήν την ταλαιπωρία… Τώρα οι καινούργιοι καλλιτέχνες μπορούν να βγάζουν μόνοι τους τραγούδια στο Spotify. Είναι εύκολο αλλά το πόσο διάρκεια και βάθος θα έχει ο καθένας, είναι πώς θα το σκεφτεί, τι θα πει στην κοινωνία, τι ομάδα έχει. Οι εταιρίες τότε ήταν πολύ σημαντικές. Ήταν δύσκολο να μπω γιατί η μισή Ελλάδα ήθελαν να γίνουν τραγουδιστές».