Κωνσταντίνος Αργυρός: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του και η παιδική φωτογραφία – «Χρόνια πολλά θρύλε»

Έτσι ήταν ο διάσημος τραγουδιστής σε μικρή ηλικία
Κωνσταντίνος Αργυρός
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τα γενέθλια του είχε την Τρίτη (12.08.2025) ο πατέρας του και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έσπευσε να του στείλει τις πιο γλυκές ευχές του δημοσίως, ενώ παράλληλα μοιράστηκε με τους θαυμαστές του και μία φωτογραφία από το μακρινό παρελθόν.

Ο διάσημος τραγουδιστής, που διανύει την καλύτερη φάση της ζωής του, καθώς πριν από λίγο καιρό παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τη γυναίκα της ζωής του, Αλεξάνδρα Νίκα, ανέβασε στο Instagram μία πόζα με τον αγαπημένο του πατέρα, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν μικρό παιδί.

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή τα γενέθλια του Βασίλη Αργυρού και ο υπερήφανος γιος του, τον αποκάλεσε «θρύλο». 

«Ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά θρύλε», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού
Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δώσει στον μονάκριβο γιο του το όνομα του πατέρα του και στο μυστήριο που θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα το αγοράκι θα βαφτιστεί Βασίλης. 

