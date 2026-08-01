Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει το ρεπό της με ιδιαίτερη εμφάνιση: «Ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μου μήνας»

Με μάσκα ομορφιάς και πιασμένα τα μαλλιά της ψηλά εμφανίστηκε η Ιωάννα Τούνη στα νέα της story στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι έχει ρεπό χωρίς υποχρεώσεις.

Τον αγαπημένο της μήνα υποδέχτηκε η Ιωάννα Τούνη με δύο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το πρωί του Σαββάτου (01.08.2026).

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Η γνωστή influencer εμφανίστηκε ευδιάθετη, ευχήθηκε «καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της φίλους και αποκάλυψε πως ο Αύγουστος έχει ξεχωριστή σημασία για την ίδια, καθώς είναι ο μήνας των γενεθλίων της.

«Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι Αύγουστος; Είναι ο μήνας των γενεθλίων μου αυτός. Το mood σήμερα είναι τέλειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου βίντεο και ενώ αποκάλυπτε πως θα περάσει τη μέρα της μαζί με τον Rob, ο σύντροφός της εμφανίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα στο βάθος του πλάνου, χωρίς να συμμετέχει στη συζήτηση.

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Σε επόμενο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε και στην πορεία της αποθεραπείας της μετά τον πρόσφατο τραυματισμό της, αποκαλύπτοντας ότι κάνει φωτοθεραπεία και πως η μελανιά και το πρήξιμο στο πρόσωπό της έχουν πλέον υποχωρήσει αισθητά.

«Έχω πει ότι ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μου μήνας του χρόνου; Κάνω και λίγο φωτοθεραπεία. Εδώ βλέπεις, δεν έχω έτσι το πρήξιμο που σου έλεγα; Μελανιά και πρήξιμο. Για τίποτα δεν είμαι», είπε στο βίντεο.