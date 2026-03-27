Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης στη συναυλία του στο Βελιγράδι

Ο παγκοσμίου φήμης τενίστας και ο διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας βρέθηκαν στο κατάμεστο «Lafayette»
Μία ακόμα μοναδική συναυλία έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και χάρισε απίθανες στιγμές στους θαυμαστές του που πήγαν να τον απολαύσουν live στο Βελιγράδι.

Ο γνωστός τραγουδιστής «μάγεψε» την πρωτεύουσα της Σερβίας, ενώ ανάμεσα στο πλήθος που βρέθηκε στη συναυλία του ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθη. Επίσης και η γνωστή Σέρβα τραγουδίστρια Aleksandra Prijovic βρέθηκε εκεί για να ακούσει τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού. 

Ο παγκοσμίου φήμης τενίστας και ο διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας βρέθηκαν στο κατάμεστο «Lafayette» το βράδυ της Πέμπτης (26.03.2026), όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνώρισε για ακόμα μία φορά την αποθέωση και χάρισε μοναδικές μουσικές στιγμές με «άρωμα» Ελλάδας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαιρέτισε από το μικρόφωνο τους δύο σπουδαίους αθλητές, ζητώντας από το κοινό να τους χειροκροτήσει, ενώ αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς που ενώνουν Ελλάδα και Σερβία.

