Κωνσταντίνος Αργυρός: Όταν οι παίκτες του «Big Brother» της Αλβανίας άρχισαν να χορεύουν με τραγούδι του

Ακόμα μια απόδειξη για το πόσο δημοφιλής είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Αλβανία
Εικόνα από το Big Brother της Αλβανίας

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Αλβανία, κάτι που φάνηκε σε ένα από τα τελευταία επεισόδια του «Big Brother», που προβάλλεται στη γειτονική χώρα. Οι παίκτες άρχισαν να χορεύουν στους ρυθμούς μιας μεγάλης επιτυχίας του Έλληνα καλλιτέχνη, με τα πλάνα να σχολιάζονται στα social media σε δύο χώρες. 

Το τραγούδι «Νερό» που ακούστηκε στο επεισόδιο του «Big Brother», βρίσκεται ήδη στο top 5 των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας. Πρόκειται για μία συνεργασία που έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον αλβανικής καταγωγής Noizy.

Η επιτυχία του Έλληνα καλλιτέχνη στη γειτονική χώρα αλλά και γενικότερα στα Βαλκάνια είναι δεδομένη, με πολλά τραγούδια του να γίνονται viral και τον ίδιο να πραγματοποιεί και συναυλίες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Αλβανία.

Το «Νερό» συνδυάζει ελληνικά, βαλκανικά και μοντέρνα στοιχεία σ’ ένα τραγούδι – πρόταση που «δένει» την πλούσια μουσική παράδοση της περιοχής μας με το σήμερα της μουσικής. Τη μουσική έγραψαν οι Oge και Engli Malluta και τους στίχους οι Κωνσταντίνος Αργυρός και Noizy.

Momente pozitive në shtëpi, banorët hedhin valle në living

Momente pozitive në shtëpi, banorët kërcejnë në oborr

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δώσει αρκετές συναυλίες στην Αλβανία, κυρίως στα Τίρανα. Το καλοκαίρι του 2025 πραγματοποίησε επίσης εμφανίσεις στη γειτονική χώρα, στο πλαίσιο της περιοδείας του.

