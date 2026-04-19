Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Δεν πιστεύω στον Θεό, αντίθετα, θα το ήθελα πάρα πολύ

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στην πίστη του.

Ο γνωστός ηθοποιός πρόσφατα δήλωσε ότι είναι «άθεος χριστιανός ορθόδοξος» και έγινε viral. Το μεσημέρι της Κυριακής (19.04.2026) ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ήταν καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στο «Καλύτερα δε γίνεται» και η παρουσιάστρια τον ρώτησε ξανά αν πιστεύει στον Θεό.

«Θέλω να μου πεις, πώς πέρασες το Πάσχα σου ως άθεος χριστιανός ορθόδοξος;», είπε η Ναταλία Γερμανού στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στην έναρξη της συζήτησης.

«Ήτανε πολύ viral (σ.σ. αυτό που είπα σε πρόσφατη συνέντευξή μου) το ξέρω. Ποτέ δεν ήταν ο σκοπός μου. Επειδή την επεξηγώ κιόλας. Κοίτα, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ το Πάσχα και με συγκινεί πάρα πολύ φιλοσοφικά και λογοτεχνικά το νόημα της ανάστασης των νεκρών. Με τη μικρή διαφορά ότι δεν το πιστεύω κυριολεκτικά. Θα μου πεις, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ε, ναι, είναι. Παρόλα αυτά, όπως, είπα, δεν χρειάζεται μια ιστορία να είναι αληθινή για να είναι βαθιά και σημαντική και συγκινητική», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

«Οι περισσότερες ιστορίες που γνωρίζουμε και μας διαμορφώνουν και φτιάχνουνε τη θέση μας απέναντι στον κόσμο και τα πράγματα, είναι ιστορίες που δεν είναι κατά βάση αληθινές. Δεν χρειάζεται να είναι αληθινές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πιστεύεις κυριολεκτικά σε κάποια πράγματα, για να γνωρίζεις την αξία που έχουν και να ζεις με βάση αυτή την αξία. Αυτό είναι με πολλά λόγια, αυτό που συμπυκνώνεται στις τρεις λέξεις», εξήγησε ακόμα.

«Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, αλλά ταυτοχρόνως είναι και πολύ κοινωνικό. Δηλαδή, είναι ένας συνεκτικός ιστός μιας κοινωνίας, μιας κοινότητας. Και γι’ αυτό ο καθένας μπορεί να έχει, ας πούμε, διαφορετική τοποθέτηση. Στην πραγματικότητα, έχει μια αξία φιλοσοφικού χαρακτήρα και τρόπου να ζεις τη ζωή σου. Τα διδάγματα που μπορεί να πάρει κανείς από την ορθοδοξία και τον χριστιανισμό…», δήλωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είπε ότι έχει φίλους που με προσευχή εύχονται να συμβούν καλά πράγματα, ωστόσο εκείνος δεν το πιστεύει.

«Δεν χρειάζεται λοιπόν να πιστεύεις. Εγώ ας πούμε δεν πιστεύω (σ.σ. στον Θεό), αντίθετα, θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν το κάνεις με τον εγκέφαλό σου, σου συμβαίνει ή δεν σου συμβαίνει βιωματικά. Έχω φίλους οι οποίοι πιστεύουν ότι αν προσευχηθούν θα τους ακούσει μια ανώτερη δύναμη και θα λειτουργήσει υπέρ τους. Εγώ δεν το πιστεύω. Παρόλα αυτά, μπορώ να ευχηθώ και καταλαβαίνω ότι ο τρόπος με τον οποίον υπάρχεις μέσα στη ζωή και ο τρόπος με τον οποίον αυτό που “στέλνεις”, ας πούμε πνευματικά, χωρίς να είναι καθόλου μεταφυσικό… κάπως σου επιστρέφει», δήλωσε ακόμα ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.